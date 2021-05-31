سيــارات

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال 4 شهور (جراف)

تتصدرها «فيات تيبو» بعدما تمكنت من تسويق 3782 مركبة
أحمد عوض 11:22 م, الأثنين, 31 مايو 21 11:22 م, الأثنين, 31 مايو 21

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رصدت “المال” قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وذلك وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت “فيات تيبو” صدارة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشـأ الأوروبي فى السوق المحلية بإجمالي بيع 3782 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت “بيجو 3008” في المرتبة الثانية بعدما تمكنت من بيع 1390 سيارة، تبعتها “بيجو 301” فى المركز الثالث بواقع 1285 مركبة.

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وحلت “ستروين C5” في المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة بيع 1114 سيارة.

وتمركزت “أوبل جراند لاند” المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسويق 949 مركبة، تلتها «لادا جرانتا» فى المركز السادس بإجمالى بيع 946 سيارة.

حلت “رينو داستر” فى المرتبة السابعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية الأوروبية المنشأ فى السوق المصرية؛ مسجلة بيع 870 مركبة.

وحصدت “بيجو 5008” في المرتبة الثامنة بعدما حققت بيع 700 مركبة، تلتها “بيجو 508” فى المركز التاسع بإجمالي بيع 655 سيارة.

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وظهرت “بيجو 2008” فى المرتبة العاشرة بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر بنحو 621 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

يذكر أن المبيعات الإجمالي لسيارت الركوب ذات المنشأ الأوروبي شهدت نموًا بنسبة 16.3%، لتصل إلى 16 ألفًا و344 مركبة في السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 14 ألفًا و44 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

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ويوضح الجراف التفاعلى التالي؛ ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي:

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بقلم أحمد عوض

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