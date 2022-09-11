ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أغسطس الماضى

قادت «فيات تيبو» صدارة تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر – للشهر الثامن على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 221 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

ويعود تفوق «تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى مقارنة بالطرازات المنتمية للماركات الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تنافسية العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.

فى حين صعدت «أوبل كروس لاند» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 196 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز الثالث بواقع 139 مركبة.

وحصدت «ستروين سى إليزيه» فى المرتبة الرابعة بإجمالى ترخيص 107 سيارات، أعقبتها «سكودا كودياك» فى المركز الخامس بواقع 106 مركبات.

وحلت «بيجو 3008» فى المرتبة السادسة مسجلة نحو 88 سيارة، تلتها «رينو ميجان» فى المركز السابع بواقع 85 مركبة.

وجاءت «بيجو 301» فى المرتبة الثامنة بترخيص 74 مركبة، تلتها «مرسيدس C180» فى المركز التاسع مسجلة نحو 73 سيارة.

وتمركزت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر تراخيصًا فى مصر مسجلة نحو 60 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

كان نور درويش، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، قال فى تصريحات سابقة، إنه من المتوقع تراجع واردات مصر من الطرازات الأوروبية بشكل تدريجى بنسبة قد تصل إلى %90 لبعض الماركات فى حال استمرار أزمة توقف إمداد الغاز الروسى إلى أوروبا؛ التى ستنعكس سلبًا على انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع ومكوناتها خلال الفترة المقبلة.