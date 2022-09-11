ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أغسطس الماضى

جاءت «بيجو 301» فى المرتبة الثامنة بترخيص 74 مركبة، تلتها «مرسيدس C180» فى المركز التاسع مسجلة نحو 73 سيارة

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال أغسطس الماضى
المال - خاص

المال - خاص

11:47 ص, الأحد, 11 سبتمبر 22

قادت «فيات تيبو» صدارة تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر – للشهر الثامن على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 221 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

ويعود تفوق «تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى مقارنة بالطرازات المنتمية للماركات الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تنافسية العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.

فى حين صعدت «أوبل كروس لاند» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر بإجمالى نحو 196 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز الثالث بواقع 139 مركبة.

وحصدت «ستروين سى إليزيه» فى المرتبة الرابعة بإجمالى ترخيص 107 سيارات، أعقبتها «سكودا كودياك» فى المركز الخامس بواقع 106 مركبات.

وحلت «بيجو 3008» فى المرتبة السادسة مسجلة نحو 88 سيارة، تلتها «رينو ميجان» فى المركز السابع بواقع 85 مركبة.

وجاءت «بيجو 301» فى المرتبة الثامنة بترخيص 74 مركبة، تلتها «مرسيدس C180» فى المركز التاسع مسجلة نحو 73 سيارة.

وتمركزت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر تراخيصًا فى مصر مسجلة نحو 60 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

كان نور درويش، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، قال فى تصريحات سابقة، إنه من المتوقع تراجع واردات مصر من الطرازات الأوروبية بشكل تدريجى بنسبة قد تصل إلى %90 لبعض الماركات فى حال استمرار أزمة توقف إمداد الغاز الروسى إلى أوروبا؛ التى ستنعكس سلبًا على انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع ومكوناتها خلال الفترة المقبلة.

مالطرازعدد السيارات المرخصة
1فيات تيبو221
2أوبل كروس لاند196
3ستروين C5 إير كروس139
4ستروين سى إليزيه107
5سكودا كودياك106
6بيجو 300888
7رينو ميجان85
8بيجو 30174
9مرسيدس C18073
10ستروين C3 إير كروس60
11رينو سانديرو53
12بيجو 500849
13أوبل موكا48
14مرسيدس E20044
15أوبل كورسا41
16سكودا سوبيرب41
المال - خاص

المال - خاص

11:47 ص, الأحد, 11 سبتمبر 22