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ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أكتوبر (جراف)

تتصدرها «نيسان صني» بواقع 13.7 ألف مركبة
أحمد عوض 7:17 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 7:17 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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تصدرت «نيسان صني» مبيعات السيارات «الملاكي» فى مصر- للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من بيع 13 ألفًا و746 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من تسويق 12 ألفًا و713 سيارة، أعقبتها «فيات تيبو» فى المركز الثالث بواقع 10 آلاف و668 مركبة.

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وحافظت «كيا سبورتاج» على تمركزها فى المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر، مسجلة نحو 9 آلاف و833 سيارة، أعقبتها «إم جي 5» فى المركز الخامس بواقع 9 آلاف و754 وحدة.

وحلت «هيونداي توسان» على تمركزها فى المرتبة السادسة بإجمالى بيع 8 آلاف و149 سيارة، فيما صعدت «إم جي ZS» للمركز السابع بنحو 5 آلاف و813 مركبة.

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في حين، تراجعت «بي واي دي F3» للمرتبة الثامنة مسجلة نحو 5760 سيارة، تلتها «شيفروليه أوبترا» في المركز التاسع بواقع 5274 مركبة.

وظهرت «هيونداي إلنترا CN7» في المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا فى مصر بعدما تمكنت من تسويق 5092 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى:

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بقلم أحمد عوض

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