ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

رصدت “المال” قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك استنادًا إلى الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت «تويوتا كورولا» صدارة مبيعات السيارات «الملاكي» فى السوق المحلية، بعدما حققت بيع 2728 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت «نيسان صني» فى المرتبة الثانية بعد تمكنها من تسويق 2320 سيارة، تلتها «كيا سبورتاج» فى المركز الثالث بإجمالى بيع 1652 مركبة.

وصعدت «إم جي 5» للمرتبة الرابعة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما حققت بيع 1605 سيارة، تلتها «فيات تيبو» فى المركز الخامس بواقع 1500 وحدة.

وحلت «بي واي دي F3» في المرتبة السادسة بعد تمكنها من تسويق 1110 سيارات، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وتمركزت «إم جي ZS» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من بيع 998 سيارة، تلتها «هيونداي أكسنت RB» فى المركز الثامن بإجمالى بيع 993 وحدة.

فى المقابل، صعدت «هيونداي إلنترا CN7» للمرتبة التاسعة بعد أن استطاعت بيع 877 سيارة فى السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

واحتلت «شيفروليه كابتيفا» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعا فى مصر، بنحو 868 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

يذكر أن مبيعات السيارات في مصر سجلت نموًا بنسبة 18.4%، لتصل إلى 42 ألفًا و892 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 36 ألفًا و210 وحدات خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير الماضيين: