ترتيب السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال أغسطس (جراف)

تصدرت «نيسان صني» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 2184 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضى.

وجاءت «شيري أريزو 5» فى المرتبة الثانية بإجمالى نحو 719 مركبة، تلتها «شيري تيجو 7» و«تيجو 3» في المركز الثالث والرابع -مكرر- بعدما تمكنتا من تسجيل نحو 652 سيارة لكل منهما.

واقتنصت «إم جي 5» المرتبة الخامسة مسجلة نحو 625 مركبة، تلتها «BYD F3» في المركز السادس بواقع 412 سيارة.

وحصدت «سوزوكي ديزاير» فى المرتبة السابعة بعدما تمكنت من ترخيص 300 وحدة، أعقبتها «هيونداي إلنترا CN7» في المركز الثامن بنحو 348 مركبة.

وظهرت «تويوتا بيلتا» في المرتبة التاسعة بإجمالى 319 وحدة، أعقبتها «بيجو 3008» فى المركز العاشر بنحو 233 سيارة.

وحلت «كيا أكسيد» فى المرتبة الحادية عشر مسجلة نحو 226 مركبة، تلتها «إم جي ZS» فى المركز الثاني عشر بواقع 223 سيارة خلال تلك الفترة.

وحصدت «فيات تيبو» المرتبة الثالثة عشر بعدما تمكنت من تسجيل 221 مركبة، أعقبتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز الثالث عشر بواقع 205 وحدات.

واحتلت «إم جي 6» المرتبة الرابعة عشر الخامسة عشر بقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل نحو 198 مركبة خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا مصر خلال أغسطس الماضى: