اتصالات وتكنولوجيا

ترتيب الدول الأكثر استخدامًا لمنصة «لينكد إن» خلال أبريل الماضي (جراف)

تتصدرها «الولايات المتحدة الأمريكية» بواقع 170 مليون زائر
أحمد عوض 12:46 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 12:46 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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بلغ عدد المستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي «لينكد إن» نحو 745.6 مليون زائر خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن «we are social» التابعة لمؤسسة الأبحاث التسويقية «Hootsuite»، تصدرت «الولايات المتحدة الأمريكية» قائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعى «لينكد إن» عالميًّا بإجمالى 170 مليون مستخدم خلال تلك الفترة.

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وجاءت «الهند« في المرتبة الثانية عالميًّا بمعدل زيارات يصل إلى 75 مليون زائر.

وتمركزت «الصين» في المرتبة الثالثة بإجمالي 50 مليون زائر، تلتها «البرازيل» فى المركز الرابع بنحو 48 مليون مستخدم.

وحصدت «المملكة المتحدة» المرتبة الخامسة عالميًّا بإجمالي 31 مليون زائر، أعقبتها «فرنسا» فى المركز السادس بمعدل 22 مليون مستخدم.

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وحلت «كندا» و«أندونيسيا» فى المرتبة السابعة والثامنة – على التوالى- بقائمة الدول الأكثر فى عدد الزيارات والدخول على منصة التواصل الاجتماعى «لينكد ان» بواقع 18 مليون زائر، – لكل منهما-، خلال تلك الفترة.

وجاءت «المكسيك» في المرتبة التاسعة عالميًّا بإجمالى 16 مليون زائر خلال تلك الفترة، تلتها «ايطاليا» فى المركز العاشر بواقع 15 مليون مستخدم.

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بقلم أحمد عوض

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