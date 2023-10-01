ترتيب أول 10 شركات سمسرة في البورصة المصرية الربع الثالث من 2023 (جراف)

تصدرت شركة “هيرميس للوساطة” ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري بحصة سوقية 14.6% وتداولات 46.8 مليار جنيه، بحجم 7 مليارات ورقة مالية .

فيما هيمنت شقيقتها “إي إف جي هيرميس الدولية” على الوصافة، بحصة سوقية 12.3% وتداولات 39.6 مليار جنيه، وعدد 1.9 مليار ورقة مالية .

وثالثًا حلت شركة “التجاري الدولي” لتُكمل المثلث الذهبي، وهيمنت على حصة سوقية بنحو 5.9% بقيمة تداول 19.7 مليار جنيه، لصالح 3.3 مليار ورقة مالية .

وفي المركز الرابع جاءت شركة “عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية”، بحصة سوقية 4.8% بقيمة تداول 15.3 مليار جنيه على 4.3 مليار ورقة مالية .

وهيمنت شركة “مباشر انترناشونال لتداول الأوراق المالية” على المركز الخامس بحصة سوقية 4.1% وقيمة تداول بلغت 13 مليار جنيه، على 5.5 مليار ورقة مالية، تلاها شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 3.7% وقيمة تداول بلغت 11.9 مليار جنيه لصالح 6.4 مليار ورقة مالية .

وفي المركز السابع جاءت شركة “أسطول لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية بلغت 3.3% وبقيمة تداول سجلت 10.5 مليار جنيه، وحجم 4.8 مليار ورقة مالية، ثم ” بايونيرز” لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 3.1% وقيمة تداول 9.9 مليار جنيه على 4.2 مليار ورقة مالية .

وفي المركز التاسع جاءت شركة “تايكون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 2.9% وقيمة تداول 9.4 مليار جنيه لصالح 4.9 مليار ورقة مالية، وأخيرًا شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 2.8% وتداولات 8.9 مليار جنيه على 1.6 مليار ورقة مالية .