«تربية رياضية كفر الشيخ» : رفض قبول أحمد عمر لمشكلة بالفكين.. والطالب : قالولي شكلك مش لايق

مؤكدًا أن الأسلوب الذي تم إبلاغه به نتيجة الاختبار يحمل نوعًا من الإهانة والتنمر

نفى الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية تربية رياضية جامعة كفر الشيخ، رفض قبول الطالب أحمد عمر باختبارات قبول الطلبة بسبب شكله، مؤكدًا أن لجنة الاختبارات قابلت الطلب بالرفض بسبب مشكلة صحية لدى الطالب في الفكين قد تسبب له مخاطر نتيجة الرياضات العنيفة التي تتم ممارستها داخل الكلية.

كان الطالب أحمد عمر قال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه تعرض التنمر من لجنة اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بسبب شكله، ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات للكلية، ومطالب لمحاسبة مسئوليها.

وقال عبد الحليم عميد كلية التربية الرياضية في مداخلة مع برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: لم يتم ذكر السبب للطالب، وإنما قيل له إنه تم رفضه فقط، تم رفض قبول الطالب بسبب مشكلة صحية في الفكين وليس بسبب شكله.

وأضاف: الطالب شاب راقي وجميل، ولكن الكلية بها رياضات عنيفة لن يتمكن من ممارستها بسبب مشكلته في الفكين .. لو تعرض الطالب لأي خطر بسبب هذه الرياضات في المستقبل ستتحمل الكلية انتقادات لو تم قبوله.

بينما أكد الطالب أحمد عمر في مداخلة هاتفية مع البرنامج أن ما ساءه ليس رفض قبوله بالكلية، مؤكدًا أن الأسلوب الذي تم إبلاغه به نتيجة الاختبار يحمل نوعًا من الإهانة والتنمر.