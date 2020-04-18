«تربو وان» تطلق خدمة المحفظة الذكية مع «التجاري الدولي»

اتفقت شركة “تربو وان” لطلب خدمات السيارات أونلاين مع البنك التجاري الدولي CIB على إطلاق خدمة المحفظة الذكية لعملائها تحت اسم ” Turbo wallet “.

وقال محمد خليل رئيس الشركة لـ”المال” إن المحفظة تمكن الشركة من قبول وتحصيل تكلفة جميع أنواع خدمات السيارات أونلاين كبديل عن المدفوعات الورقية، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة للتحول إلى المجتمع اللا نقدي والشمول المالي والحد من تداول الكاش.

وأضاف خليل أن “تربو وان” تقدم الخدمة للعملاء دون أى عمولات وتعتمد على استخدام تكنولوجيا الكيو آر كود فى دفع مقابل حجز الخدمة ، وتستهدف ضم مقدمي الخدمات من غسيل وتعقيم سيارات وغيرها إلى النظام المصرفي المصري . محمد خليل رئيس شركة تربو وان

وأكد أن turbo wallet تقبل المدفوعات أيضا من أي محافظ إلكترونية أخرى سواء تابعة للبنوك أو شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المحلية .

“تربو وان” تعد أول تطبيق ذكي على أجهزة الهواتف المحمولة يقدم حزمة خدمات متكاملة للسيارات من غسيل سيارات، وتركيب أجهزة تتبع آلي للمركبات GPS وإصلاح واستبدال زجاج السيارات فى موقع العملاء، واستخراج مفاتيح السيارة، وخدمة الإنقاذ، والتأمين على السيارة نفسها

وتقدم المنصة خدماتها فى مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتخطط للتوسع فى مدينتين جديدتين خلال العام الجاري فى الدلتا والصعيد ، والوصول إلى 150 ألف عميل على الأبلكيشين.

يشار إلى أن الشركة طرحت مؤخرا خدمة جديدة لتعقيم السيارات الملاكي باستخدام ضغط البخار ودرجة الحرارة والمواد الكيميائية فى مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية وتعتمد على تنظيف وتطهير كافة الأسطح الداخلية والخارجية للسيارات ضد كافة أنواع الجراثيم والفيروسات ومنها كورونا والتى يسهل عن طريقها نقل العدوي من شخص لآخر .