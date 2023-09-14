تربو لخدمات الشحن تسجل مليار جنيه حجم عمليات وتستهدف الوصول إلى 300 فرع بنهاية 2025

تستهدف شركة تربو Turbo، العاملة في مجال الخدمات اللوجستية، الوصول إلى 300 فرع و 3000 مركبة بنهاية عام 2025.

وتمتلك تربو Turbo أكثر من 500 كابتن معتمد لخدمة أكثر من 3 آلاف عميل فعال وتلبية احتياجاتهم في مجال الشحن المحلي والدولي، ويعتمد نجاح الشركة بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني للشركة، يمكن للعملاء تتبع شحناتهم بسهولة ومراقبة حالة التسليم، حيث يتيح النظام للعملاء تقديم طلبات الشحن وترتيب توصيل الطرود بسرعة وسهولة.

وتركز استراتيجية تربو Turbo على توسيع حجم أعمالها بالسوق المصرية وجعلها مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025، ويتراوح متوسط تكلفة تسليم الطرد في الشرق الأوسط ما بين 10 إلى 15 دولارًا لكل شحنة، ويبلغ متوسط وقت التسليم في الشرق الأوسط من 2-3 أيام.

وتشير التقارير إلى أن 70% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل التوصيل في نفس اليوم، وأن 50% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل خيارات التوصيل المستدامة

قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تربو Turbo ، قاسم عمران: “نحن فخورون بالنمو الهائل الذي حققناه خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس التزامنا بتقديم أفضل خدمات الشحن والتوصيل في مصر، نحن ملتزمون بالتحسين المستمر والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق رضاء عملائنا”.

وأضاف، أن تربو Turbo نجحت في توسيع نطاق أعمالها، حيث تمتلك حالياً أكبر أسطول مركبات، وقد حققت حجم أعمال تخطي حاجز المليار جنيه في نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 100% مقارنة بالعام السابق، كما تعمل شركة تربو Turbo أيضًا على توسيع نطاق خدماتها الدولية لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الشحن من وإلى مصر.

من جهته استعرض عبدالله يوسف، الشريك المؤسس والمدير العام بشركة تربو Turbo نجاح الشركة في مصر قائلاً: “على مدى 7 سنوات نجحنا في تقديم الدعم لعملائنا بأكثرمن 65 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما جعل “تربو Turbo ” هي الأسرع في شحن وتوصيل الطرود لأي مكان بمصر حتى منطقة شمال سيناء (العريش – الشيخ زويد) وغيرها من المناطق الحدودية والساحلية.

أشار إلي أن تربو تسعى إلى زيادة عدد الفروع لتصل إلى 300 فرع بنهاية 2025 بطاقة استيعابية تصل الى 3000 مركبة بهدف تقديم خدمات شحن مميزة بجودة عالية وأقل فترة توصيل.

ولفت إلى أن الشركة نجحت في تصميم وتحقيق نظام شحن أكثر احترافية وسهولة في الوصول، من خلال توفير تطبيقين على الهواتف المحمولة لتسهيل الحصول على خدمات الشركة هما (تطبيق البائع وتطبيق كابتن التوصيل)، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع المثالية المتوفرة على مدار الساعة.

وأكد محمد جرين، رئيس القطاع التجاري بشركة تربو Turbo ، أن شركته تسعى للاستفادة من النجاح الكبير الذي حققته في السوق المصري، وتُخطط حالياً لنقل تجربتها المتميزة لمنطقة الخليج العربى، كما تعتزم الشركة تقديم خدمات التدريب والاستشارات الفنية للشركات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية لمساعدتها على توسيع أعمالها وتقديم خدمات داعمة للمتاجر وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن الشركة استحوذت خلال العام الحالي على شركة X-ZONE لتطوير الأعمال وتقديم الخدمات التسويقية، كما استثمرت تربو في شركة Stox لخدمات التخزين وذلك كخطوة لبناء نظام دعم متكامل للتجار وشركات التجارة الإلكترونية وتحقيقا لرؤيتها التي تطمح بأن تصبح تربو شريان الحياة للتجارة الإلكترونية في العالم.

وأشار إلى أن تربو Turbo تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة وتطوير قطاع اللوجستيات في مصر، من خلال تبني استراتيجية مركزية العميل والمرونة في تلبية احتياجاته.

وتأسست تربو في مصر عام 2017 كشركة ناشئة في مجال اللوجستيات والشحن تقدم شركة تربو خدماتها من خلال أكثر من 65 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء مصر.