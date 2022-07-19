«تربو سليوشن» تنتهي من ميكنة مصنع «السويدي للكابلات»

انتهت شركة تربو سليوشن لحلول التكنولوجيا من تنفيذ مشروع ميكنة مصنع «السويدي للكابلات» في منطقة السادس من أكتوبر. قال علاء إدريس، الرئيس التنفيذي لـ«تربو سليوشن»، إن شركته قامت بتوريد وتنفيذ برامج نظم إدارة تخطيط المؤسسات ERP لمصنع «السويدي للكابلات»، موضحًا أن مدة تنفيذ المشروع بلغت ثلاثة أشهر.

على صعيد آخر، كشف إدريس عن إجراء «تربو سيلوشن» مفاوضات مع كل من شركة «الهلال لبيع المستلزمات الكهربائية» ومصنع «عطا لتجارة الأدوات المنزلية» على تنفيذ المشروع السابق نفسه.

وألمح إلى أن «تربو سيلوشن» قدمت أيضًا، خلال المرحلة الماضية، أنظمة الفاتورة الإلكترونية لما يقرب من 40 شركة مصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

في سياق متصل، نوه إدريس بدراسة الشركة التوسع في السوقين السعودية والإماراتية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا الى أن «تربو سليوشن» لديها قاعدة عملاء تقدر بنحو 340 عميلًا في قطاعات اقتصادية متنوعة.

يُذكر أن شركة تربو سليوشن بدأت نشاطها في عام 2015، وتقدم خدماتها لعدة شركات ومؤسسات، منها “يونيون إير”، وجامعة السادس من أكتوبر، ومكتب حسين صبور للاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى منظومة الربط الإلكتروني للبنوك بالتعاون مع 40 شركة.

وتعمل مجموعة «السويدى إليكتريك» فى أكثر من 50 دولة حول العالم، فى قارة أفريقيا، والخليج العربى وأوروبا، ومؤخرًا فى أفغانستان.