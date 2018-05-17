تربل إم تسعى للتعاقد على 10 محطات شمسية ضمن مشروعات التعريفة

عمر سالم تستهدف شركة «تربل إم» للمقاولات العامة، التعاقد على تنفيذ 10 محطات طاقة شمسية، فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة.يذكر أن 33 شركة وتحالف تأهلت للمرحلة الثانية لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، بقدرات تصل إلى 1460 ميجاوات، والانتها



عمر سالم



تستهدف شركة «تربل إم» للمقاولات العامة، التعاقد على تنفيذ 10 محطات طاقة شمسية، فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة.

يذكر أن 33 شركة وتحالف تأهلت للمرحلة الثانية لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة، بقدرات تصل إلى 1460 ميجاوات، والانتهاء من تنفيذ المشروعات خلال عام 2019 .

قال حاتم الرومى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «تربل إم» تعاقدت مع شركة صينية على المشاركة فى إنشاء 3 محطات طاقة شمسية، بقدرة 150 ميجاوات فى بنبان بأسوان، وتبدأ الأعمال التنفيذية خلال أسابيع.

أضاف الرومى لـ«المال»، أن شركته تكثف مفاوضتها مع الشركات للتعاقد على تنفيذ 7 مشروعات أخرى، فى إطار خطتها الطموحة للمشاركة فى إنشاء أكبر تجمع شمسى فى أسوان، وتعظيم قيمة المكون المحلى، وتوطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية .

أشار إلى أن المشروع تنفيذه بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.

أوضح أن «تربل إم» تعاقدت مع شركة «شاندونج» الصينية، لتكون وكيلها فى الشرق الأوسط وأفريقيا، لبيع آلات الحفر المستخدمة فى الأعمال الإنشائية بمشروعات الطاقة الشمسية .

قال الرومى أن «تربل إم» تحالفت أيضا مع شركة جلورى الأردنية، لبيع آلات حفر خوازيق الطاقة الشمسية فى مصر، والأردن، والبحرين، والسعودية، والسودان، مضيفا أن الشركة تمتلك ورشة لصيانة المعدات، وتوريد قطع الغيار لجميع مكونات المحطات فى منطقة بنبان بأسوان.

قالت سهاد القصاب، رئيس مجلس إدارة شركة جلورى، إن سعر آلات الحفر المتعاقد عليها أقل من مثيلتها اليابانية، والكورية، والأمريكية.

تابعت: «نستهدف بيع 50 آلة سنوياً، والتوسع فى افتتاح أفرع جديدة لبيع آلات الحفر فى الأردن والسعودية».

أوضحت، أن التعاقد الذى أبرمتة «تربل إم» مع«شاندونج» الصينية يتضمن توريد جميع آلات الحفر لمشروعات الطاقة والتعدين، وتسعى الشركة لتوريد الماكينات للشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن «ﺍﻟﻤﺎﻝ» انفردت ﺑﻨﺸﺮ إﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺣﺘﻰﻋﺎﻡ 2023، ﺍﻟﺘﻰﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 9500 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ 2400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ7100 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺡ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﻞ إلى 12 ﻣﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ.