تربح 4 مليارات جنيه.. عمومية «الشرقية للدخان» تعتمد نتائج أعمال العام المنتهي و20 مليون مكافأة لمجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” نتائج الأعمال للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١ -٢٠٢٢، والتصديق على قرار مجلس الإدارة واعتماد تقرير مراجعي الحسابات. ووافقت الجمعية على توزيع الأرباح بمعدل 1.6 جنيه لكل سهم، على أن يتم سداداها مرة واحدة في نوفمبر المقبل.

كما قررت الجمعية العمومية توزيع 20 مليون جنيه مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في يونيو 2022.

وتابعت الجميعة: إبراء الزمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إضافة إلى اعتماد مخصصات مالية بقيمة 50 مليون جنيه تبرعات من حجم عوائد الشركة، تبدأ سداداها في يوليو 2023.

وكشفت نتائج الأعمال لشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، خلال العام المالي الماضي 2021- 2022، تراجع أرباح الشركة بنسبة 6% على أساس سنوي.

كما حققت صافي ربح بلغ 4.03 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو حتى يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 4.28 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال العام المالي الماضي، إلى 17.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 16.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.