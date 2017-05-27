تراويح الإسكندرية بمكبرات الصوت رغم قرار الأوقاف!

هبة حامد رغم القرار الذي أعلنته وزارة الأوقاف خلال الأيام الماضية بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية للمساجد خلال صلاة التراويح، فإنه بداية من أمس ومع أول أيام صلاة التراويح استخدمت مساجد الإسكندرية مكبرات الصوت بالمخالفة لقرار الأوقاف، وهو ما شهد تباينًا في الآراء بين مؤيد ومعارض. كانت وزارة ال

هبة حامد

رغم القرار الذي أعلنته وزارة الأوقاف خلال الأيام الماضية بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية للمساجد خلال صلاة التراويح، فإنه بداية من أمس ومع أول أيام صلاة التراويح استخدمت مساجد الإسكندرية مكبرات الصوت بالمخالفة لقرار الأوقاف، وهو ما شهد تباينًا في الآراء بين مؤيد ومعارض.





كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت قرارًا، الأيام الماضية، بحظر استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح طوال شهر رمضان.

وفي منطقة المندرة استخدمت المساجد مكبرات الصوت في صلاة التراويح، وكذلك مساجد مناطق العامرية والعجمي وسدي بشر، وأغلب مساجد المحافظة.

وتباينت آراء المواطنين حول استخدام المساجد مكبرات الصوت، فبينما اعتبر البعض أن استخدام مكبرات الصوت هو طقس متعارف عليه وجزء من الأجواء الرمضانية منذ سنوات، اعتبر آخرون أن استخدام مكبرات الصوت لا علاقة له بالدين، وأن قرار الإلغاء كان لا بد من تطبيقه.

أحمد مصطفى، أحد أهالي منطقة المندرة، يقول إن استخدام مكبرات الصوت هو أمر طبيعي اعتادت عليه المساجد طوال السنوات الماضية في شهر رمضان، وأن منع الصلاة في المكبرات لا مبرِّر له، واصفًا قرار الأوقاف بـ”غريب” لاعلاقة له بالدين أو العُرف.

فيما انتقد رامز السويفي، أحد أهالي منطقة المندرة، استخدام مكبرات الصوت، معتبرًا أن الصلاة لا تحتاج إلى استخدام مثل هذه المكبرات، وأن أداء فريضة الصلاة لا يحتاج لمكبرات خارجية ربما تسبِّب ضررًا لمواطنين آخرين من كبار السن والمرضى.