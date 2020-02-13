تراوري : مباريات الفرق التونسية والمصرية دربي مثير.. ومستعدون للزمالك

جاهزون من أجل الفوز على الزمالك وتحقيق اللقب

يرى مجدي تراوري ، المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي، أن المباريات بين الفرق التونسية والمصرية تكون بمثابة دربي مثير، وذلك قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

ويخوض الزمالك السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة أمام الترجي التونسي في مدينة الدوحة القطرية، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال تراوري ، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «جاهزون من أجل الفوز على الزمالك وتحقيق اللقب، نواجه فريق قوي بحجم الزمالك، ولكننا نريد أن نقدم مباراة قوية».

وأضاف: «كعادة المواجهات التونسية والمصرية، فهي بمثابة ديربي مثير، نأمل أن يبتسم لنا في النهاية».

وحقق الترجي لقب السوبر من قبل مرة وحيدة عام 1995 وخسر ثلاث مرات سابقة.

يُذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وصلت إلى الدوحة؛ استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي وسط استقبال جماهيري كبير من عشاق القلعة البيضاء داخل المطار.

من جانبه، قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى.