تراوحت من 25 قرشا لـ 9 جنيهات.. زيادات في أسعار 31 سلعة ضمن قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2023

شهدت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 زيادات تراوحت من 25 قرشَا إلى 9 جنيهات دفعة واحدة، وذلك في جميع أسعار السلع المطروحة على قائمة المقررات والبالغة 31 سلعة.

وارتفع سعر سلعتي السكر والأرز زيادة بنحو بنحو 2.10 جنيه لكل منهما، والزيت 5 جنيهات، والمكرونة من 50 قرشا لـ1 جنيه، والعدس 9 جنيهات، والفول 1.5 جنيه، والدقيق 7 جنيهات، والمسلي 6 جنيهات.

كما ارتفعت كل من الصلصلة بنحو 2 جنيه، التونة 6 جنيهات، المربي 2 جنيه، الجبنة 6.5 جنيه، مسحوق اتوماتيك 5 جنيهات، صابون من 75 قرشَا إلي 1 جنيه، الخل 1 جنيه.

كذلك سلع الملح بنحو 25 قرشَا، الحلاوة الطحينية 1 جنيه، سائل الغسيل 1 جنيه، البسكويت من 50 قرشَا إلي 75 قرشَا، قهوة سريعة الذوبان 1 جنيه، مرقة الدجاج 75 قرشَا.

وتم طرح علبة طحينة بيضاء 24 جرامًا بدلا من 140 جرامًا، كما تم طرح عبوة جبنة 125 جرامًا بدلا من العبوة 500 جرامًا مع الابقاء على عبوة 250 جرامًا.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه بدلا من 10.5 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا بدلا من 25 جنيها.

أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه بدلا من 10.50 جنيه.

مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا بدلا من 12 جنيها.

مكرونة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات.

عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيه بدلا من 12 جنيها.

فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجرام بسعر 18 جنيهًا بدلا من 11 جنيها.

مسلي صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا بدلا من 30 جنيها.

شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه.

صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جراما بسعر 18 جنيها بدلا من 12 جنيها.

مربى أنواع 350 جراما بسعر 16 جنيهًا بدلا من 14 جنيها.

جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات

جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهًا بدلا من 7.5 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا بدلا من 20 جنيها.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا بدلا من 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جرام بسعر 3 جنيهات بدلا من 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه.

لبن جاف 100 جرامًا بسعر 25.5 جنيه بدلا من زنة 125 جرام بسعر 20 جنيها.

الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه بدلا من جنيه واحد.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيهات بدلا من 2 جنيه.

کیس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 3 جنيهات بدلا من 2 جنيه.

بسكويت يويوز سادة بسعر 1.5 جنيه بدلا من 1 جنيه .

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه بدلا من 2 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع بسعر 3.75 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا بسعر 2.5 جنيه بدلا من ظرف 140 جراما بسعر 2 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.

علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات بدلا من 5.25 جنيه.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال أمس في مؤتمر صحفي انه سيتم زيادة اسعار السلع التموينية بشكل تدريجي خلال الايام المقبلة وذلك لإتاحة تلك السلع للمواطنين المستفيدين من الدعم التمويني.

ويبلغ عدد البطاقات التموينية 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، يحصلون على دعم حكومي من خلال البطاقات التموينية.