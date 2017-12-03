ترانشن جروب تبدأ تصنيع هواتف تكنوموبايل لدى الغير

❏ القيد فى بورصتين صينيتين وراء تأخر إنشاء مصنع بإحدى المناطق التكنولوجية ❏ %200 نموا بمبيعات الشركة فى النصف الأول من 2017 ❏ خطة لزيادة عدد مراكز الصيانة إلى 14.. وافتتاح محل تكنوستور بأسيوطخلال شهرين ❏ عروض مرتقبة مع «we» عبر موقع «سوق دوت كوم» ❏ تخارج متوقع للعلامات التجار

❏ القيد فى بورصتين صينيتين وراء تأخر إنشاء مصنع بإحدى المناطق التكنولوجية

❏ %200 نموا بمبيعات الشركة فى النصف الأول من 2017

❏ خطة لزيادة عدد مراكز الصيانة إلى 14.. وافتتاح محل تكنوستور بأسيوطخلال شهرين

❏ عروض مرتقبة مع «we» عبر موقع «سوق دوت كوم»

❏ تخارج متوقع للعلامات التجارية الأقل حصة سوقية

بدأت شركة ترانشن جروب المالكة للعلامات التجارية الصينية «تكنوموبايل وإنفينيكيس وإيتيل» خطوات تصنيع هواتف الأولى بالسوق المحلية لدى الغير لحين الانتهاء من إجراءات تأسيس مصنعها بإحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.

وأرجع محمد إسماعيل، مدير قطاع تطوير الأعمال بالمجموعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السبب وراء تأخر إنشاء المصنع حتى الآن إلى قيام الشركة منذ بداية العام الحالى بإجراءات قيد أسهمها لدى بورصتين فى بكين، حيث تخضع كافة القرارات والمشروعات إلى المراجعة.

يذكر أن تكنوموبايل إحدى شركات مجموعة ترانشن وقعت اتفاقية فى ديسمبر 2016 مع شركة «سيليكون واحة» لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة؛ لإنشاء مصنع لإنتاج الأجهزة الذكية ولمبات الليد فى أحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.

وقال إسماعيل لـ«المال» إنه سيتم إنتاج الهاتف بالتعاون مع شركات مصرية ومن المرجح طرح أول إصدار خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى، معتبرا أن وزارة الاتصالات قدمت حزمة من التسهيلات الاستثمارية والحوافز للشركات للتصنيع المحلى ويجب الاستفادة منها سريعا.

وأوضح أن أعمال ترانشن جروب فى نمو مستمر منذ بدء عملها بمصر فى عام 2013 وتسعى للحفاظ على نفس المعدلات، مشيرا إلى نمو مبيعات هواتف العلامات الثلاث السابقة خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة بلغت %200 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.

وأشار إلى قرب المجموعة من الاستحواذ على %30 من سوق الهواتف الذكية محليا وتخطط للوصول إلى %40 أواخر العام المقبل، معتبرا أن تعويم الجنيه كان سلاحا ذو حدين، إذ تسبب فى تراجع القوى الشرائية للمستهلكين للنصف إلا أن أغلب الشركات استفادت من القرار ومنها ترانشن من خلال طرح أجهزة بأسعار معقولة.

وأردف أن السلع المستوردة ومنها الهواتف كانت تعانى قبل التعويم بـ 6 شهور تقريبا من ارتفاعات مستمرة، وقررت الحكومة فى 3 نوفمبر تنفيذ القرار ما انعكس بالسلب على المستهلك، تلاه استقرار الأوضاع لفترة بسيطة بعد ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه، ثم معاودة النمو مرة أخرى.

ونفى إسماعيل صحة ما نقل من أنباء على مواقع السوشيال ميديا فى مايو الماضى بشأن إغلاق فروع «كارل كير» المسئولة عن تقديم خدمات ما بعد البيع لهواتف العلامات الثلاث بتهمة التهرب الضريبى، لافتا إلى أن الشركة أعلنت حينها عن قيامها بتحديث أنظمتها الداخلية لمدة 48 ساعة فقط.

وأكد أن المشكلة بدأت حينما ذهب عميل إلى أحد فروع كارل كير ووجدها مغلقة وحرر محضرا ضد الشركة فى النيابة، إلا أنها كانت تستقبل شكاوى العملاء بشكل طبيعى عبر صفحتها على فيس بوك وواتس آب.

وذكر أن الشركة تنتهى حاليا من صيانة الهاتف وتسليمه للعميل فى غضون أقل من أسبوعين تقريبا.

يشار إلى أن كارل كير أعلنت فى بيان رسمى نشرته «المال» فى مايو الماضى، أن إغلاق فروعها لمدة يومين يعود إلى رغبتها فى تقديم خدمات جديدة ومنها الحجز الإلكترونى المسبق وخدمة متابعة حالة الأجهزة بالصيانة لحظيا عبر تطبيق كارل كير.

وأشار محمود طه، مدير تسويق شركة تكنوموبايل، إلى خطتها لزيادة عدد مراكز الصيانة التابعة لها من 9 مراكز على مستوى الجمهورية إلى14 خلال الربع الأول من 2018، مقارنة بـ 4 منافذ بداية 2017، كما تمتلك الشركة أيضا محالا تجارية خاصة بها «تكنوستور» ولديها فرع بالمنيا وتستعد لافتتاح آخر بأسيوط خلال شهرين.

واعتبر أن مدن الصعيد من أكثر المناطق الجغرافية التى تتميز بقوة شرائية مرتفعة وأصبح المستهلك هناك أكثر ذكاء وإدراكا باحتياجاته، مضيفا أن إيتيل تستحوذ على %10 من مبيعات الهواتف التقليدية «feature phone» بالصعيد، ومن 18 إلى %20 محليا وعالميا.

ولفت إلى أن كل شركة تعمل وفق استراتيجية مختلفة عن الأخرى، فإيتيل – على سبيل المثال – تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للعملاء بأسعار تنافسية للغاية للوصول إلى أعلى معدل انتشار، وتمتلك حصة سوقية كبيرة فى السمارت فون بأسواق إفريقيا جنوب الصحراء ودول شرق آسيا ومنها الهند.

بينما تستهدف تكنوموبايل طرح محفظة متنوعة من الهواتف على مستوى كافة الشرائح السعرية والتكنولوجية، وتمثل حاليا %12 من مبيعات الهواتف الذكية بمصر.

وتحدث عن التقدم الملحوظ الذى حققته إنفينيكيس خلال المرحلة الماضية عبر إطلاق أكثر من عائلة لتستحوذ على %17 من مبيعات الهواتف الذكية محليا.

وعلى صعيد الموديلات الجديدة المقرر طرحها، أعلن طه عن إطلاق من 3 إلى 4 أجهزة جديدة فى شرائح سعرية متبانية خلال العام الجديد منها جهاز سيتم طرحه أواخر ديسمبر الحالى يدعم تكنولوجيا 4G، لافتا إلى أن الشركة تستهدف التركيز على التكنولوجيا المتعلقة بالشاشات سواء بدون حواف أو المنحنية.

وذكر إسماعيل أن استراتيجية المجموعة تعتمد على إتاحة الفرصة الكاملة للعميل لتحديد احتياجاته بنفسه وعدم فرض منتج بعينه، ومن المقرر أيضا إطلاق جهازين لإنفينكيس ومثلها لإيتيل.

وعن الشراكة مع المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول «we»، أضاف مدير قطاع تطوير الأعمال بالشركة، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عروض مع «we» على موقع سوق دوت كوم لخدمات التسوق الإلكترونى على غرار التعاون مع أورنج وجوميا.

يشار إلى أن المصرية للاتصالات أعلنت فى 6 نوفمبر الماضى، عن توقيع اتفاقية تعاون حصرية لتسويق منتجاتها عبر موقع «سوق دوت كوم»، إحدى الشركات التابعة لشركة أمازون الأمريكية بمصر، بموجبها سيتمكن عملاء المصرية للاتصالات من شراء أجهزة المحمول لمختلف الماركات العالمية، بأسعار وعروض حصرية، تدعم خدمات الجيل الرابع، إضافة إلى تقديم منتجات الشركة من خطوط وخدمات أخرى عبر الإنترنت.

وتحدث طه عن اختلاف تفضيلات المستهلك عند شراء هاتف جديد من محافظة لأخرى فعملاء الصعيد يبحثون عن قوة البطارية، والشباب يتطلعون إلى دقة وجودة الكاميرا، وكبار السن يفضلون الشاشة كبيرة الحجم، منوها إلى تصدر تكنو موبايل مبيعات الهواتف ذات الكاميرا لمدة عامين متتاليين.

وحول رؤية الشركة للمنافسة، رأى إسماعيل أن السوق سيشهد خلال الـ 6 شهور القادمة تخارج العلامات التجارية التى تمتلك حصصا سوقية ضعيفة من سوق المحمول نهائيا ودخول لاعبين جدد، مع استمرارية احتفاظ الشركات الكبرى بنصيب كبير، إلا أنه من الصعوبة انحسار السوق فى 3 و4 ماركات فقط.

وتابع طه: تعمل ترانشن جروب فى 54 دولة، ولدى تكنوموبايل 30 موديل فقط، وتوفر الشركة بمصر موديلات هواتف سمارت تبدأ من 750 جنيها وحتى 6 آلاف جنيه، ومن 1400 جنيه لإنفينيكس، ومن 110 إلى 120 جنيها هواتف تقليدية لإيتيل.