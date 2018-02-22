ترانس فاست: تكنولوجيا متطورة لكشف عمليات غسيل الأموال والجريمة المنظمة

❏ مصر مركز إقليمى لعمليات الشركة العام الجاري ❏ لا نتواجد فى سوريا واليمن والسودان وإيران ❏ حجم عملياتنا بالسوق المحلية زاد خلال العامين الماضيين ❏ نتعامل مع «التجارى الدولى»والقاهرة والمصرف المتحد وقريبا مع «الأهلى» ❏ أعمالنا فى أكثر من 120 دولة و300 ألف موقع عالميا ❏ أسعارن

❏ مصر مركز إقليمى لعمليات الشركة العام الجاري

❏ لا نتواجد فى سوريا واليمن والسودان وإيران

❏ حجم عملياتنا بالسوق المحلية زاد خلال العامين الماضيين

❏ نتعامل مع «التجارى الدولى»والقاهرة والمصرف المتحد وقريبا مع «الأهلى»

❏ أعمالنا فى أكثر من 120 دولة و300 ألف موقع عالميا

❏ أسعارنا أقل من منافسينا بنسبة %30.. و7 مليارات دولار حجم عملياتنا السنوية



المرسى عزت

تضع شركة »ترانس فاست«، العاملة فى مجال التحويلات المالية والدفعات العابرة للحدود، مسئوليتها تجاه المجتمع المصرى ضمن أهم أولوياتها، وتقوم باتخاذ إجراءات متطورة فنيا وتكنولوجيا للتعرف على مصادر الأموال المرسلة من أشخاص وأفراد إلى آخرين.

قال ساميش كومار، الرئيس التنفيذى ومدير «ترانس فاست»، إن الشركة تقوم بإجراء عملية تكنولوجية لا تستغرق ثوان معدودة؛ للتأكد من أن عمليات تحويل الأموال ومصادرها لا يشوبها شائبة؛ من أجل حماية المجتمع المصرى من عمليات غسيل الأموال أو تمويل العمليات الإرهابية.

وأضاف كومار فى حواره لـ»المال«، أن الشركة تستعد خلال العام الجارى، لتأسيس مركز إقليمى فى مصر يخدم منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن السوق المصرية واعدة وقادرة على زيادة حجم أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن »ترانس فاست» شهدت نموا فى حجم أعمالها خلال العامين الماضيين مع هدوء الأوضاع فى السوق المصرية وزيادة حجم المتعاملين؛ نتيجة زيادة تحويلات العاملين فى دول الخليج، خاصة الكويت والسعوية والإمارات والبحرين وعمان وأيضا أمريكا الشمالية وأوروبا واستراليا.

وأشار إلى أن شركته تضع عددا من الدول ضمن القائمة السوداء التى لا يتم التعامل معها، وتشمل سوريا واليمن وليبيا والسودان وإيران، مؤكدا أن هذه الدول لا يتم التعامل معها لأنها مصنفة كدول عالية المخاطر، ويصعب تتبع الأموال بها، وكذلك نتيجة لوضعها على قوائم الحظر الأمريكية؛ وذلك لأن الشركة أمريكية الأصل.

وقال كومار إن الالتزام يعد نقطة محورية فى تعامل الشركة مع الأموال التى يتم تحويلها من بلد إلى آخر، موضحا أن الشركة حصلت على ما يفوق الـ100 ترخيص من المؤسسات التشريعية الأوروبية والأمريكية يؤهلها لمنع وصول الأموال إلى الإرهابيين والجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال.

وأكد أن الشركة لا تقوم ببيع معلوماتها أو بياناتها للغير سواء لحكومة أو أى جهة، بل هى معلومات تحتفظ بها الشركة، ولا يطلع أحد عليها مهما كان، وهذه استراتيجية عمل الشركة، لافتا إلى تعامل الشركة مع عدد من البنوك العامة والخاصة المصرية ومنها بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى وبنك التنمية والائتمان الزراعى والمصرف المتحد، كما أن هناك مفاوضات لدخول البنك الأهلى المصرى لتغطية أعمال الشركة.

وأوضح أن أسعار تعاملات «ترانس فاست» تقل بنسبة %30 عن منافسيها من شركات تحويل الأموال، ويبلغ حجم تعاملاتها ما يقرب من 7 مليارات دولار سنويا فى مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تعامل الشركة مع أفراد ومؤسسات من خلال منظومة «ترانس باى»، وهى الخدمة التى تقدمها الشركة لعملائها لتحويل الأموال.

وأضاف أن «ترانس فاست» شركة أمريكية يملكها صندوقان استثماريان هما «جى سى بى وإبيس» والذان يبلغ رأسمالهما 2 مليار دولار، وتعمل خدمة ترانس باى على تبسيط سداد المدفوعات العالمية، كما تتعامل مع عدد كبير من دول العالم وألف عملة عالمية.

وتتواجد الشركة فى أكثر من 120 دولة و300 ألف موقع عالمياً.

وتوفر شركة «ترانس فاست» حصريا عمليات تحويل الأموال من الشركات إلى الأشخاص حول العالم، ويستفيد من هذه الخدمة الأشخاص المستقلين العاملين لدى شركات ليس لها مقرات فى مصر.

ساميش كومار الرئيس التنفيذى لـ«ترانس فاست»

ساميش كومار هو الرئيس التنفيذى ومدير «ترانس فاست»، إحدى أسرع الشركات نموا فى مجال التحويلات المالية والدفعات العابرة للحدود.

كان «ساميش» وراء فكرة بناء أعمال الدفعات العابرة للحدود فى العام 2002، وفى العام 2005، وقع اتفاقية شراكة مع «Greenhill Capital Partners»، صندوق الأسهم الخاصة البالغة قيمته 1.9 مليار دولار ومقره نيويورك؛ بهدف الاستحواذ على أصول «ترانس فاست».

وبحكم منصبه كرئيس تنفيذي، قاد «ساميش» عملية صياغة وتنفيذ استراتيجية الشركة لبناء شركة رائدة للدفعات العابرة للحدود، وقام بتشكيل فريق إدارة يتمتع بخبرات عميقة فى صناعة التحويلات المالية العابرة للحدودة، إلى جانب قدرات وظيفية عالية فى مجالات مثل التكنولوجيا، العمليات التجارية، إدارة الخزينة والمخاطر، الامتثال والخدمات المالية.

ونمت إيرادات «ترانس فاست»، تحت قيادته، بثمانية أضعاف وحققت هوامش أرباح بمعدلات عشرية، وقد تم تحقيق هذا التحوّل فى الشركة على خلفية الأزمة المالية والركود العالمى خلال العام 2008.

وتتهيأ اليوم «ترانس فاست» للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتأتية من الدفعات العابرة للحدود ضمن السوق العالمية البالغة قيمته أكثر من 20 تريليون دولار لخدمات الدفع وتحويل الأموال بما فى ذلك ما بين الأشخاص (P2P) أو بين المؤسسات والأشخاص (B2P) أو بين مؤسسات الأعمال (B2B).

وقبيل انضمامه إلى «ترانس فاست»، شغل «ساميش» منصب مدير ونائب رئيس فى كل من (UBS Warburg) و(ING Barings Investment Banking)، وتخصص فى بناء أعمالهما المصرفية الاستثمارية وأسهمهما الخاصة فى الأسواق الناشئة للأسيا وشبه القارة الهندية.

وحاز «ساميش» شهادة الماجستير من جامعة كولومبيا وشهادة بكالوريوس فى العلوم فى هندسة الطيران والفضاء من جامعة كولورادو بولدر.