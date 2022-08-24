ترانسيك للنقل الجماعي الذكي تتعاقد مع طلعت مصطفى على نقل سكان مدينتي والرحاب

قال أحمد السقا ، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسيك لخدمات النقل الجماعي الذكي عبر المحمول ، إن شركته تعاقدت مع مجموعة طلعت مصطفي العقارية على نقل سكان مدينتي والرحاب من وإلى أي مكان على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة اليوم الاربعاء للتعريف بخدماتها .

وأوضح السقا أن ترانسيك تأسست خلال يناير 2022 وتعمل فى نشاط موظفي الشركات باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، منوها أن الشركة لديها تعاقدات حاليا مع 16 شركة بالسوق المحلية منها العبد للحلويات وإيفا فارما للأدوية وريدكون للإنشاء والتعمير .

وأضاف أن الشركة استطاعت خلال 8 أشهر الماضي تسجيل 200 ألف رحلة عبر منصتها الإلكترونية ، وتعتزم طرح تطبيقها للعملاء الأفراد خلال 3 أشهر.

ولفت إلي أن خدمات ترانسيك متوافرة حاليا فى مدن القاهرة والإسكندرية والجيزة وبني سويف وقنا وأسيوط وتخطط للتوسع فى باقي محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة ، مبينا أن الشركة متعاقدة مع احدي شركات تأمينات الحياة للتأمين علي حياة الركاب والسائقين ضد الحوادث والوفاة .

فى سياق متصل ، أكد أن نموذج عمل الشركة يختلف عن المنافسين فى التركيز على قطاع الأعمال ونقل الموظفين عبر رحلات مدفوعة مسبقا ، مبينا أن ترانسيك تتيح للشركات موديلات حديثة من الباصات بفئات متنوعة تبدأ من 4 راكب .

وإلمح إلي ترانسيك تعتزم التوسع فى نشاط نقل الأفراد ، مشيرا إلي أن الشركة لا تمتلك أسطول سيارات خاص بها ولكن تتعاقد مع موردين، كما بدأت فى تنفيذ اختبارات تجريبية على تفعيل نظام إلكتروني لنقل الطلاب من وإلي المدارس عبر لوحية ذكية يتم من خلالها مراقبة سرعة الباصات ومواعيد الانصراف وذلك مقابل اشتراك شهري بتكلفة أقل 30 % عن باصات المدارس.