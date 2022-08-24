«ترانسيك» تدرس التوسع في السعودية والأردن.. وتتفاوض على جولة تمويلية

تدرس شركة ترانسيك لحلول النقل الجماعي الذكي عبر المحمول، التوسع في السوقين السعودية والأردنية، خلال المرحلة المقبلة، بعد نجاحها فى الحصول على جولة تمويلية قريبًا.

وقال أحمد مصطفى، مدير قطاع تطوير الأعمال بالشركة، إن “ترانسيك” تتفاوض حاليًّا مع صناديق رأسمال مخاطر أجنبية للحصول على أول جولة تمويلية لها، لكنه رفض الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى، موضحًا أن الشركة تخطط للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل من 5 إلى 7 أضعاف سنويًّا.

وأوضح مصطفى، على هامش المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة، اليوم الأربعاء، أن الشركة تدرس أيضًا فرص الاستثمار المتاحة في سوق باكستان،

لافتًا إلى أن “ترانسيك” تقدم للسائقين مجموعة من المزايا؛ منها التأمين على الحياة ضد الوفاة أو الحوادث، وتزويدهم بأجهزة هواتف حديثة وباقات إنترنت.

وقدَّر عدد الكباتن المسجلين حتى الآن عبر منصتها الإلكترونية لنقل موظفي الشركات بنحو 100 كابتن، مشيرًا إلى أن الشركة تشترط أن تتوافر مجموعة مواصفات في الكباتن؛ منها أن يكون متعلمًا، وعلى دراية باستخدام التكنولوجيا.

ولفت إلى أن الشركة بصدد الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات قبل نهاية العام الحالي، مبينًا أن “ترانسيك” انتهجت سياسة منذ بدء عملها ترتكز على ضغط النفقات في سبيل تحقيق النمو المستقبلي.