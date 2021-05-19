«ترانسمار» لنقل الحاويات تعلن انتظام رحلاتها إلى الأردن

أعلنت شركة ترانسمار (Transmar)، إحدى شركات مجموعة (IACC) القابضة، لمجال النقل البحري للحاويات بين مصر وشركائها الرئيسيين بالمنطقة، عن توسيع أعمالها في قطاع النقل البحري وانتظام رحلاتها الملاحية إلى الأردن، ولتغطي خطوطها الملاحية أهم موانئ البحر الأحمر والتي تشمل موانئ الأدبية، والسخنة، وجدة، والعقبة وبورسودان.

وقال المهندس محمد الأحول، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IACC القابضة في تصريحات له: نحن سعداء بالتوسع في أعمالنا التجارية والوصول إلى الأردن وفقا للمخطط الزمني لاستراتيجية الشركة في التوسع، فضلاً عن توفير خدماتنا لشركائنا في مصر والمملكة العربية السعودية والسودان.

وأضاف أن هذا التوسع يعد إضافة هامة من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والأردن، حيث تشكل ترانسمار رابطاً متيناً بين موانئ البحر الأحمر لتمتد خدماتنا من ميناء الأدبية إلى ميناء العقبة ومن العقبة إلى الموانئ المختلفة التي تتواجد بها ترانسمار.

وتابع: “نحرص دائماً في ترانسمار على التطوير المستمر وفتح خطوط وأسواق ملاحية جديدة، لتعظيم مصادر الدخل وزيادة مواردنا والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة التي ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن وبين مصر وكافة الدول العربية، بما يساهم في ضمان نجاح الشركة وزيادة حجم التبادل التجاري العربي الإفريقي الآسيوي، والحفاظ على استمرارية حركة الملاحة والنقل البحري وبالأخص في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم”.

ومن جانبه، قال أحمد الأحول، المدير التجاري بشركة ترانسمار: “تمثل الشركة نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل البحري، كونها شركة رائدة لنقل الحاويات في منطقة البحر الأحمر ومملوكة ومدارة بأيادٍ مصرية، وتوفر خدمات متخصصة للشركات والمؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، والبحر الأحمر والخليج العربي، بهدف المساهمة في تعزيز مكانة مصر ودورها في التجارة الدولية والإقليمية، مضيفاً أن ترانسمار وفرت خدماتها للمئات من العملاء الذين يعتمدون على التجارة البينية في نطاق سلاسل التوريد الخاصة بها، حيث حققت حجم تداول يزيد عن 75000 حاوية مكافئة، مع مضاعفة صادرات شحن الحاويات المبردة، مما يشير إلى ازدهار التجارة الزراعية بين مصر والدول المجاورة.”



ارتفاع حجم التجارة البينية بين مصر والأردن

ويصل إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والأردن وفقاً للأرقام الرسمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 إلى نحو 565.9 مليون دولار مقارنةً بنحو 532 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 محققاً نسبة زيادة قدرها 6.3%.

وحققت الصادرات السلعية المصرية خلال نفس الفترة نسبة زيادة قدرها 9.9% حيث بلغت 457.2 مليون دولار مقارنة بنحو 416 مليون دولار، كما حقق الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020 فائضاً لصالح مصر بقيمة 348.5 مليون دولار مقارنة بنحو 299.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 16.2%.

يذكر أن ترانسمار نجحت خلال أكثر من أربعة عقود من الخبرة والتواجد بقوة في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان في بناء سمعة قوية وتعزيز تواجدها من خلال توفير أفضل الخدمات لعملائها، وتمتلك ترانسمار وتدير أسطولًا كبيرًا من الحاويات الجافة والمبردة وتخدم مئات العملاء وتنقل مختلف السلع والبضائع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



ونجحت ترانسمار خلال أكثر من أربعة عقود من الخبرة والتواجد بقوة في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان في بناء سمعة قوية وتعزيز تواجدها القائم على القيم العائلية التي تهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

ونجحت ترانسمار خلال أكثر من أربعة عقود من الخبرة والتواجد بقوة في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان في بناء سمعة قوية وتعزيز تواجدها القائم على القيم العائلية التي تهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وتمتلك ترانسمار وتدير أسطولًا كبيرًا من الحاويات الجافة والمبردة وتخدم آلاف العملاء وتنقل مئات السلع والبضائع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



أحمد الأحول المدير التجارى بشركة ترانسمار



وشركة IACC القابضة هي شركة استثمار ذات ملكية خاصة تعمل في مجال النقل البحري والخدمات اللوجيستية. وترجع أصول الشركة إلى عام 1979 عندما أسس رائد الصناعة مصطفى الأحول الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع (IACC).. ولقد أمضت شركة IACC القابضة عقوداً في مقدمة الأسواق المصرية والإقليمية، مما أهلها لتتبوأ مكانة رائدة في الاستثمار وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.



وتضم محفظة الشركة الاستثمارية كل من شركة ترانسمار، خط نقل حاويات إقليمي رئيسي؛ وشركة سفينة المتخصصة في وكالات السفن والخدمات البحرية؛ وشركة ترانسكارجو الدولية (TCI) لخدمات الشحن والتفريغ والتخزين؛ وشركة IACC للخدمات والحلول اللوجيستية المتكاملة.