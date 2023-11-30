«ترانسكارجو إنترناشونال» توقع اتفاقية لبناء وتشغيل أول محطة صوامع لتصدير الأسمنت

وقعت شركة ترانسكارجو إنترناشونال – العاملة في مجال الشحن والتفريغ وتقديم الخدمات اللوجستية في السوق المصرية – اتفاقية مع شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند لبناء وتشغيل أول محطة صوامع لتصدير الأسمنت الصب في ميناء العريش. بما يعزز من قدراتها على زيادة الصادرات المصرية من الأسمنت للخارج.

وتعد شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند ش.م. م، تابعة لـ”أيالبورج بورتلاند جروب”، والمملوكة لمجموعة سيمنتير هولدينج إن.في من كبرى الشركات العالمية في مجال إنتاج الأسمنت الأبيض، وتمتلك أحد أكبر مصانع الأسمنت الأبيض في العالم في شبه جزيرة سيناء.

وفقًا لبنود الاتفاقية التجارية، ستقوم ترانسكارجو إنترناشونال ببناء وتشغيل محطة صوامع للأسمنت الأبيض بسعة تخزينية تتخطى 200 ألف طن سنوياً لصالح شركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند، وذلك لتيسير تصدير منتجات الشركة إلى مختلف الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى تعزيز الوضع التنافسي للشركة من خلال توفير العديد من التكاليف وعلى رأسها التكاليف اللوجستية، وتكاليف التعبئة والتغليف.

ويضم مشروع ميناء العريش 6 صوامع للأسمنت السائب بطاقة تخزينية قدرها 10 آلاف طن للصومعة الواحدة (بإجمالي 60 ألف طن). وقد تم تخصيص اثنان من هذه الصوامع للأسمنت الأبيض البورتلاندي، بالإضافة إلى 4 صوامع للأسمنت الرمادي البورتلاندي. وذلك بغرض المساعدة في تعزيز الصادرات المصرية من الأسمنت من خلال تقليل العديد من بنود التكاليف اللوجستية الأمر الذي سيساهم بشكل أساسي في تقديم سعر تنافسي لمنتجات الأسمنت في الأسواق العالمية المختلفة.

وقال المهندس محمد الأحول الرئيس التنفيذي لشركة ترانسكارجو إنترناشونال “أن المشروع نابع في الأساس من التزامنا بدعم رؤية الحكومة في زيادة الصادرات المصرية، وذلك عبر توفير حلول لوجستية متخصصة للعديد من الصناعات الواعدة للتصدير في السوق المصري، وعلى رأسها صناعة الأسمنت، وذلك من خلال بناء وتشغيل أول محطة صوامع للأسمنت الصب في مصر، والتي ستساهم بشكل أساسي في توفير العديد من التكاليف اللوجستية، مما سيجعل أسعار الأسمنت أكثر تنافسية على المستوى العالمي، ويفتح المجال لمنتجات الأسمنت المصري في اختراق العديد من الأسواق العالمية الجديدة”.

وأعرب السيد ألبيرتو باربيري، المدير التنفيذي لشركة سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند، عن سعادته بالتعاون مع شركة ترانسكارجو إنترناشونال من خلال هذا المشروع، وصرح بأن مصر تعتبر من الأسواق الرائدة في تصدير الأسمنت الأبيض عالمياً، وسيعزز ذلك المشروع من قدرة الشركة على اختراق العديد من الأسواق العالمية، وتحقيق معدلات نمو كبيرة للصادرات خلال السنوات الخمس القادمة، كما يتماشى هذا المشروع مع خارطة الاستدامة لعام 2030 التي وضعتها مجموعة سيمنتير القابضة وخطة الحكومة المصرية للتنمية في سيناء.

وتمثل الشراكة بين ترانسكارجو إنترناشونال وسيناء للأسمنت الأبيض خطوة مهمة نحو زيادة حجم الصادرات المصرية من الأسمنت في الأسواق العالمية المختلفة، ورفع الكفاءة وتقديم سعر تنافسي، وتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في صناعة الأسمنت عالمياً.