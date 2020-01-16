اقتصاد وأسواق

ترامب: 250 مليار دولار تعود للولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق التجاري مع الصين

موضحا أن وضع للولايات المتحدة الآن أقوى لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات
أحمد صبري 6:09 م, الخميس, 16 يناير 20 6:09 م, الخميس, 16 يناير 20

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك ٢٥٠ مليار دولار سوف تعود للولايات المتحدة الأمريكية بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين، موضحا أن وضع للولايات المتحدة الآن أقوى لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات.

ووقع ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين بعد تصاعد الحرب التجارية بينهما، والتى أدت إلى فرض تعريفات جمركية متبادلة.

وأضاف ترامب في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: إنه لواحد من أعظم الاتفاقيات التجارية تم إبرامه من قبل، وأيضا هو جيد للصين ولعلاقتنا طويلة الأجل.

وتابع: ٢٥٠ مليار دولار سوف تعود للولايات المتحدة الأمريكية ونحن الآن في وضع عظيم لبداية المرحلة الثانية، لا يوجد شيء يشبه ذلك في تاريخ الولايات المتحدة مطلقا.

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بقلم أحمد صبري

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