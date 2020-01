ترامب: 250 مليار دولار تعود للولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق التجاري مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك ٢٥٠ مليار دولار سوف تعود للولايات المتحدة الأمريكية بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين، موضحا أن وضع للولايات المتحدة الآن أقوى لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات.

ووقع ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين بعد تصاعد الحرب التجارية بينهما، والتى أدت إلى فرض تعريفات جمركية متبادلة.

وأضاف ترامب في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: إنه لواحد من أعظم الاتفاقيات التجارية تم إبرامه من قبل، وأيضا هو جيد للصين ولعلاقتنا طويلة الأجل.