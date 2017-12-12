ترامب يوقع ميزانية للدفاع تبلغ نحو 700 مليار دولار

متابعات وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء الاثنين مرسوم ميزانية الدفاع الضخمة البالغة نحو 700 مليار دولار، والتي قال انها ستساعد الولايات المتحدة في تعزيز قوتها العسكرية وتحديث قواتها وعتادها، وفق ما نقلته أ ف ب وخصص قانون الدفاع الوطني قرابة…

متابعات

وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء الاثنين مرسوم ميزانية الدفاع الضخمة البالغة نحو 700 مليار دولار، والتي قال انها ستساعد الولايات المتحدة في تعزيز قوتها العسكرية وتحديث قواتها وعتادها، وفق ما نقلته أ ف ب

وخصص قانون الدفاع الوطني قرابة 700 مليار دولار للانفاق العسكري للعام المالي المقبل.

وأكد ترامب في مراسم التوقيع في البيت الأبيض محاطا بكبار قادة البنتاجون ومن بينهم وزير الدفاع جيم ماتيس أنه “بتوقيع هذه الميزانية الدفاعية، نحن نسّرع عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل”.

وقال ترامب “يجب أن نعمل بغض النظر عن الانتماء الحزبي لمنح قواتنا البطلة المعدات، الموارد، والدعم”.