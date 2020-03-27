ترامب يوقع على قانون يلزم «جنرال موتورز» بتصنيع أجهزة تنفس صناعي

نقلت قناة العربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقَّع على قانون يلزم شركة جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات بتصنيع أجهزة تنفس صناعي للوفاء بمتطلبات القطاع الصحي، في مواجهة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بعد أن سجلت أعلى معدل إصابات في العالم بما يتجاوز 90 ألف حالة. ترمب وقع على قانون يلزم شركة جنرال موتورز بتصنيع أجهزة التنفس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 27, 2020

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعلن، الجمعة، عن شراء عدد من أجهزة التنفس الصناعي من شركات سيعلن عنها لاحقا.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ، اتفقا هاتفياً على هزيمة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني جينبينغ، الجمعة، في اتصال مع نظيره الأمريكي ترامب أنه على بكين وواشنطن “الاتحاد لمكافحة فيروس” كورونا، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

كما أعرب الرئيس الصيني عن استعداده للعمل بشأن فيروس كورونا مع جميع الأطراف بما فيها واشنطن.

مؤكداً أن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن كورونا هو الخيار الصحيح الوحيد.

وشدد على أن العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بمنعطف مهم.