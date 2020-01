ترامب يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني بالفارسية : سنواصل الوقوف معكم

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الشعب الإيراني باللغة الفارسية للمرة الأولى على حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة تويتر أكد أنه يقف معهم منذ بداية رئاسته وستظل إدارته في الاستمرار بذلك .

الشعب الإيراني خرج في مظاهرات ضد النظام

وقال ترامب في تغريدته : الى الشعب الإيراني الذي يعاني طويلا لقد وقفت معكم منذ يداية رئاستي واداراتي سوف تستمر في الوقوف معكم ، نحن نتابع مظاهراتكم عن قرب ونحن ملهمون من شجاعتكم.

وأكد أنه يجب على الحكومة السماح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة الأوضاع على الأرض ولن نسمح بتكرار مذبحة أخرى للمتظاهرين العزل أو قطع الانترنت.

يأتي ذلك بعد تصاعد المظاهرات في طهران ضد النظام بعد مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني وسقوط طائرة اوكرانية.

وكانت إيران أطلقت منذ أيام عدة صواريخ على قواعد أمريكية في العراق ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في نفس الساعة التى سقطت فيها طائرة اوكرانية، حيث نفت في البداية تعرضها للطائرة لكنهااعترفت اليوم لأول مرة بعد إعلان كندا وفرنسا وعدو دول أنها تشك في إسقاط الطائرة بصاورخ.

اعتقلت إيران سفير بريطانيا في طهران روب ماكاير، السبت، لساعات بتهمة “تواجده في احتجاجات اليوم في العاصمة الإيرانية“، وذلك بحسب ما نقلته فضائية العربية عن وكالة “تسنيم” المقربة من الأمن الإيراني.