ترامب يوجه الشركات لإنتاج أجهزة تنفس صناعى

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعليماته لكبرى شركات السيارات، منها جنرال موتورز، وفورد، وتيسلا للمركبات الكهربائية، لتخصيص خطوط إنتاج لتصنيع أجهزة تنفس صناعى وغيرها من الأدوات والمعدات اللازمة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

ذكرت وكالة رويترز أن المستشفيات حول العالم تعانى من نقص فى المعدات الطبية ومنها أجهزة التنفس الصناعى لدرجة أن مصانع هذه الأجهزة على مستوى العالم بلغت أقصى طاقة إنتاجية لها بسبب تدفق طلبات الشراء الأجنبية التى قفزت بسبب انتشار العدوى التى تقترب من 400 ألف شخص بين وفاة وإصابة.

أكدت الرابطة الأمريكية لأطباء الرعاية الحرجة أن مستشفيات الولايات المتحدة لديها 200 ألف جهاز تنفس صناعى فقط، لكنها تحتاج إلى توفير المزيد من هذه الأجهزة لعلاج 960 ألف مريض بسبب كورونا، بينما تحتاج إيطاليا إلى ضعف هذا العدد بعد أن باتت الأولى على العالم فى عدد الوفيات والإصابات.

تسعى حكومة الصين إلى الظهور بمظهر منقذ أوروبا بتكليف مصانعها بالعمل 24 ساعة فى اليوم وعلى مدار7 أيام فى الأسبوع لإنتاج أجهزة تنفس صناعى وماسكات وغيرها من الأدوات الطبية، جراء تفاقم فيروس كورونا فى إيطاليا بعد أن اتهمتها واشنطن أنها السبب وراء انتشار الوباء خارج حدود الصين ونقله لأوروبا وبقية دول العالم.

كانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أعلنت بداية مارس الحالى أن المصانع الرئيسية سلمت 16 ألفًا و900 جهاز تنفس صناعى لإقليم هوبى الذى انطلق من عاصمته مدينة ووهان فيروس كورونا وانتشر لبقية دول العالم مقارنة مع 14 ألفًا و700 جهاز لجميع أنحاء الصين خلال العام الماضى.