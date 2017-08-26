ترامب يواجه هارفي أقوى إعصار من 50 عاما

خالد بدر الدين:أعلنت السلطات الأمريكبة يوم السبت أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه نتيجة الإعصار هارفي وهو أقوى إعصار يجتاح ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من 50 عاما محذرين بأنه يهدد بسيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة.وقال الرئيس دونالد ترامب عبر تويتر قبل قليل من وصول هارفي ل

خالد بدر الدين:





أعلنت السلطات الأمريكبة يوم السبت أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه نتيجة الإعصار هارفي وهو أقوى إعصار يجتاح ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من 50 عاما محذرين بأنه يهدد بسيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة.

وقال الرئيس دونالد ترامب عبر تويتر قبل قليل من وصول هارفي لليابسة وفي مواجهة أول كارثة طبيعية كبيرة منذ توليه المنصب إنه وقع إعلان كوارث إنه سيطلق يد الحكومة للمساعدة بكامل قوتها وإنه التقى بأعضاء إدارته يوم السبت لبحث سبل الاستجابة الاتحادية للعاصفة.

وجاء أيضا فى بيان من البيت الأبيض “إن الرئيس ترامب أكد أنه يتوقع من كل الوزارات والوكالات أن تشارك بكامل طاقاتها وتكون جاهزة لدعم أهم الأولويات وهي إنقاذ الأرواح”.

وذكرت وكالة رويترز أن إعصار هارفي اجتاح ولاية تكساس مركز صناعة النفط والغاز بالولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الجمعة كإعصار من الفئة الرابعة برياح تصل إلى 209 كيلومترات في الساعة وهو أقوى إعصار من نوعه يضرب تكساس منذ عام 1961.

وأطاح الإعصار بأسطح المنازل واقتلع خطوط الكهرباء وأحدث عواصف وفيضانات غير أن الضعف اعترى الإعصار وحوله إلى عاصفة مدارية ولكن من المتوقع أن يواصل اجتياح تكساس لعدة أيام مصحوبا بأمطار يصل منسوبها إلى 102 سنتيمتر.

وفي مؤتمر صحفي قال تشارلز واكس رئيس مدينة روكبورت إن شخصا لقي حتفه في حريق بمنزل بالبلدة الواقعة على بعد 48 كيلومترا إلى الشمال من ميناء كوربوس كريستي وذلك في أول حالة وفاة مؤكدة جراء العاصفة.

كان جريج أبوت حاكم ولاية تكساس قال إن 1800 عسكري سيشاركون في جهود عمليات إزالة أثار الإعصار بينما سينضم نحو 1000 آخرين إلى عمليات البحث والإنقاذ وأعاد حجم وقوة الإعصار إلى الأذهان الإعصار كاترينا الذي ضرب نيو أورليانز كإعصار من الفئة الثالثة في العام 2005 وتسبب في وفاة 1800 شخص.

وقالت شركات مرافق في تكساس إن الكهرباء انقطعت عن حوالى ربع مليون عميل وتواصل هبوب الرياح وهطول الأمطار على الساحل فيما بدأ السكان تقييم الأضرار وبدا أن بلدة روكبورت من أكثر البلدات المتضررة بالإعصار هارفي كما انقطع التيار الكهربائي عن مدينة بورت لافاكا الساحلية إلى الشمال وأغرقت المياه بعض الشوارع.