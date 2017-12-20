ترامب يهدد بوقف المساعدات للدول التي تصوت ضد قراره

رويترزهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات المالية عن الدول التي ستصوّت لصالح مشروع قرار بالأمم المتحدة، غدًا الخميس، ضد قراره الاعتراف القدس عاصمة لإسرائيل.وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض ”إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات، وربما مليارات الدولارات، ثم يصوّتون ض

رويترز





هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات المالية عن الدول التي ستصوّت لصالح مشروع قرار بالأمم المتحدة، غدًا الخميس، ضد قراره الاعتراف القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض ”إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات، وربما مليارات الدولارات، ثم يصوّتون ضدنا. حسنًا سنراقب هذا التصويت. دعوهم يصوتوا ضدنا. سنوفر كثيرًا ولا نعبأ بذلك“.

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، جلسة طارئة، غدًا الخميس، بناء على طلب دول عربية وإسلامية بشأن القرار الأمريكي المثير للجدل.