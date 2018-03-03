ترامب يهدد بفرض ضرائب على السيارات الأوروبية

وكالات:هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي، السبت، بفرض ضرائب على السيارات إذا قام التكتل الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية على الشركات الأمريكية.وقال ترامب عبر تويتر: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب في زيادة رسومه وعوائقه الضخمة بالفعل أمام الشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال هناك

وكالات:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي، السبت، بفرض ضرائب على السيارات إذا قام التكتل الأوروبي بزيادة الرسوم الجمركية على الشركات الأمريكية.





وقال ترامب عبر تويتر: “إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب في زيادة رسومه وعوائقه الضخمة بالفعل أمام الشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال هناك، فإننا سنقوم ببساطة بفرض ضرائب على سياراتهم التي تتدفق بحرية إلى الولايات المتحدة”، وأضاف: “إنهم يجعلون الأمر مستحيلا لبيع سياراتنا هناك، يا له من خلل تجاري كبير”.

كما اشتكى ترامب أيضا من العجز التجاري الذي أرجعه إلى ” اتفاقياتنا وسياساتنا التجارية الغبية للغاية”.

وقال ترامب إن تلك الاتفاقات تقدم الوظائف والثروات الأميركية إلى “دول أخرى استفادت منا لسنوات “.