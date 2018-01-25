ترامب يهدد بحجب المساعدات عن فلسطين

رويترزهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجب المساعدات عن الفلسطينيين إذا لم يخوضوا محادثات سلام مع إسرائيل، وقال إن الفلسطينيين تعاملوا بازدراء مع الولايات المتحدة برفضهم الاجتماع مع نائبه مايك بنس خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة.وأضاف ترامب عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

رويترز

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجب المساعدات عن الفلسطينيين إذا لم يخوضوا محادثات سلام مع إسرائيل، وقال إن الفلسطينيين تعاملوا بازدراء مع الولايات المتحدة برفضهم الاجتماع مع نائبه مايك بنس خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة.





وأضاف ترامب عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم، إنه يسعى لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال إنه يأمل في أن يسود المنطق السليم بين الفلسطينيين للسعي من أجل السلام، لكنه حذر قائلا ”عندما أبدوا عدم احترام تجاهنا قبل نحو أسبوع بعدم سماحهم لنائب الرئيس بمقابلتهم، ونحن نعطيهم ملايين الدولارات مساعدات ودعما، وهي أرقام هائلة، أرقام لا يفهمها أحد.. هذه الأموال مطروحة على الطاولة، وهذه الأموال لن تذهب إليهم ما لم يجلسوا ويتفاوضوا من أجل السلام“.