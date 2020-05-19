ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية «لابد أن يحسنوا تعاملهم معنا»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على منظمة الصحة العالمية تحسين الطريقة التي تتعامل بها مع الولايات المتحدة والدول الأخرى وإلا فإن واشنطن ستنسحب منها، بحسب رويترز

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”لا بد أن يحسنوا طريقة تعاملهم. عليهم أن يؤدوا عملا أفضل. ينبغي أن يكونوا أكثر إنصافا مع الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة وإلا فإننا لن نعمل معهم أكثر من ذلك“.

وجاءت تعليقات الرئيس الأمريكي بعد أن نشر خطابا إلى منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين قائلا إن عليها أن تدخل تحسينات في الأيام الثلاثين المقبلة وإلا فإنه سيجعل التجميد المؤقت للتمويل الأمريكي للمنظمة دائما.