لايف

ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية «لابد أن يحسنوا تعاملهم معنا»

بعد مهلة الثلاثين يوما
المال - خاص 10:33 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 10:33 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على منظمة الصحة العالمية تحسين الطريقة التي تتعامل بها مع الولايات المتحدة والدول الأخرى وإلا فإن واشنطن ستنسحب منها، بحسب رويترز

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”لا بد أن يحسنوا طريقة تعاملهم. عليهم أن يؤدوا عملا أفضل. ينبغي أن يكونوا أكثر إنصافا مع الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة وإلا فإننا لن نعمل معهم أكثر من ذلك“.

وجاءت تعليقات الرئيس الأمريكي بعد أن نشر خطابا إلى منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين قائلا إن عليها أن تدخل تحسينات في الأيام الثلاثين المقبلة وإلا فإنه سيجعل التجميد المؤقت للتمويل الأمريكي للمنظمة دائما.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

منظمة الصحة العالمية توافق على إجراء تحقيق دولي حول وباء «كورونا»

المال - خاص 8:32 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا قد لا يختفي أبدا

المال - خاص 10:58 م, الأربعاء, 13 مايو 20

الوباء قد يطول.. «الصحة العالمية»: 190 ألفاً عرضة للوفاة بـ«كورونا» في أفريقيا خلال العام الأول

المال - خاص 8:54 م, الجمعة, 8 مايو 20

«الصحة العالمية»: «كورونا» لم ينحدر من مختبر ووهان.. «هذه السلالة لها أصل طبيعي»

المال - خاص 8:08 م, الجمعة, 1 مايو 20

ميركل تؤكد دعم ألمانيا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في أزمة «كورونا»

محمود خاطر 11:42 م, الخميس, 16 أبريل 20

الصحة العالمية : 13% من إصابات كورونا بمصر من العاملين في المجال الصحي

المال - خاص 1:35 م, الأثنين, 13 أبريل 20