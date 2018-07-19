ترامب يهاجم الاتحاد الأوروبي دفاعا عن جوجل

سكاي نيوز عربيةهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة ضخمة على شركة "جول" بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.وقال ترامب في تغريدة "الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا، جوجل (...). ل

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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة ضخمة على شركة “جول” بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.

وقال ترامب في تغريدة “الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا، جوجل (…). لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر”.

وفرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الغرامة القياسية على شركة جوجل بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد.

واتهم الاتحاد الشركة باستغلال نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية والمستخدم من 80 في المئة من أجهزة الهواتف الذكية والألواح في أوروبا، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر، في بروكسل “لجأت جوجل إلى ممارسات غير مشروعة لترسيخ موقعها المهيمن في مجال البحث على الإنترنت”.

وجاء القرار على خلفية أجواء متوترة بين الاتحاد والولايات المتحدة وخلافات محورها حلف شمال الأطلسي والتجارة العالمية.

وكان ترامب اعتبر أن الاتحاد الأوروبي “عدو” للولايات المتحدة على الصعيد التجاري.