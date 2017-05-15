ترامب يهاتف السيسي: حريص على تطوير الشراكة بين البلدين في كافة المجالات

المال - خاص: تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد خلال الاتصال على قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وحرصه على مواصلة تطوير الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.كما أعرب الرئيس ترامب عن تطلعه لل

المال – خاص:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد خلال الاتصال على قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وحرصه على مواصلة تطوير الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

كما أعرب الرئيس ترامب عن تطلعه للقاء الرئيس في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها في الرياض يوم 21 مايو الجاري، مشيراً إلى دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط ومثمناً جهودها في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس ترامب خلال الاتصال اعتزامه زيارة القاهرة في أقرب فرصة، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق أرحب.

كما أكد الرئيس تطلعه للقاء الرئيس ترامب خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، ومعرباً عن ترحيبه بزيارة الرئيس ترامب للقاهرة في أقرب فرصة لمواصلة التباحث حول سبل استعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.