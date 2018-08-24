ترامب ينتقد شركات التواصل الاجتماعي لحذفها ملايين الحسابات

خالد بدر الدين انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة قائلها إنها ”تخرس الملايين“ فيما وصفه بأنه فعل من أفعال الرقابة.وذكرت وكالة رويترز إن ترامب لم يذكر اسم أي من الشركات. بعد أن حذفت شركات فيسبوك وتويتر وألفابت يوم الثلاثاء مئات الآلاف من



خالد بدر الدين



انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة قائلها إنها ”تخرس الملايين“ فيما وصفه بأنه فعل من أفعال الرقابة.

وذكرت وكالة رويترز إن ترامب لم يذكر اسم أي من الشركات. بعد أن حذفت شركات فيسبوك وتويتر وألفابت يوم الثلاثاء مئات الآلاف من الحسابات المرتبطة بعملية دعاية إيرانية مزعومة فيما شنت فيسبوك حملة ثانية قالت إنها تتعلق بروسيا.

وقال ترامب ”عمالقة التواصل الاجتماعي يخرسون الملايين و لا يمكننا فعل ذلك حتى لو كان هذا يعني استمرار سماعنا أخبارا كاذبة مثل التى تيثها شبكة سي.إن.إن التي انخفض تقييمها بشكل كبير و على الناس أن تميز بين ما هو حقيقي وما هو كاذب دون رقابة!“ .