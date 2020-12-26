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ترامب يلوح بعدم التوقيع على حزمة الإنقاذ.. وبايدن يحذر من «كارثة»

حذر بايدن في بيان: "عدم تحمل هذه المسؤولية له عواقب وخيمة. اليوم، سيفقد حوالى 10 ملايين أمريكي إعانات التأمين ضد البطالة".
محمد عبد السند 10:21 م, السبت, 26 ديسمبر 20 10:21 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من “كارثة” إذا لم يوقع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب علي حزمة الإنقاذ.

وقال بايدن في بيان: “عدم تحمل هذه المسؤولية له عواقب وخيمة. اليوم، سيفقد حوالى 10 ملايين أمريكي إعانات التأمين ضد البطالة”.

وأضاف: “في غضون أيام قليلة، سينتهي التمويل الحكومي، ما يعرّض الخدمات الحيوية ورواتب الأفراد العسكريين للخطر.

وأعلن زعيما الأغلبية بمجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس الأمريكي الإثنين الماضي الاتفاق على حزمة المساعدات المالية التي تهدف للتخفيف من وطأة جائحة كورونا، وذلك بعد مفاوضات مضنية استمرت لعدة لأشهر.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أمام مجلس الشيوخ: “يمكننا أخيرًا أن نقول ما تحتاج أمتنا إلى سماعه.. هناك مزيد من المساعدات الاقتصادية في طريقها”، في إشارة منه إلى خطة بقيمة 900 مليار دولار.

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وأضاف ماكونيل عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: “لن يكون الشعب الأمريكي بمفرده في معركته ضد فيروس كورونا في موسم الإجازات الحالي، فسوف نمرر حزمة إنقاذ أخرى في أقرب وقت ممكن، وهناك مزيد من المساعدات في الطريق”.

وأوضح ماكونيل أن الزعماء الأربعة في مجلسي الشيوخ والنواب توصلوا إلى اتفاق.

في غضون ذلك قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ستيني هوير عل حسابه الشخصي على “تويتر”: “يسرني أننا توصلنا لاتفاق حول حزمة إنقاذ من (كوفيد-19) وقانون شامل، والذي أتوقع أن نمرره غدا ونرسله لمجلس الشيوخ”.

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كانت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد ذكرا في بيان مشترك أن الحزمة المالية “توفر التمويلات الطارئة الضرورية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش للأمريكيين مع ازدياد الفيروس”.

حزمة التحفيز

ومن شأن الحزمة المالية، أن تسرع من توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19” فضلًا عن دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة، وتوفير الرواتب، ودعم المؤسسات التعليمية، وتوفير الإنترنت للمواطنين، فضلًا عن دعم الحكومات المحلية، لتجنب تسريح العمالة في الخدمات الحيوية.

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كما تشمل الحزمة توفير مبلغ إجمالي 4 مليارات دولار لصالح التحالف الدولي للقاحات (جافي).

ترامب يهدد بعرقلة التحفيز

كان ترامب قد انتقد حزمة التحفيز المقترحة لدعم الاقتصاد خلال جائحة “كوفيد-19” التي مررها الكونجرس، وأشار إلى أنه لن يوقع عليها على الفور دون إجراء تغييرات كبيرة من قبل الكونجرس.

وخلال فيديو مفاجئ نشر عبر حسابه على “تويتر”، وصف ترامب مشروع القانون بأنه وصمة عار، ومليء بالبنود المهدرة وغير الضرورية.

كما طالب المشرعين بزيادة شيكات التحفيز المقرر أن تذهب إلى معظم الأمريكيين إلى 2000 دولار، من المبلغ المنخفض للغاية البالغ 600 دولار.

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بقلم محمد عبد السند

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