ترامب يكشف موقف أمريكا من اشتباكات كركوك

سبوتنيككشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن موقف الولايات المتحدة من الاشتباكات المندلعة في محافظة كركوك بين القوات العراقية والبشمركة.وقال إن أمريكا لا تنحاز إلى أي طرف في الاشتباكات بين الأكراد وبغداد، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.وأشار ترامب، في تصر

سبوتنيك

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن موقف الولايات المتحدة من الاشتباكات المندلعة في محافظة كركوك بين القوات العراقية والبشمركة.





وقال إن أمريكا لا تنحاز إلى أي طرف في الاشتباكات بين الأكراد وبغداد، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.

وأشار ترامب، في تصريحات للصحفيين، إلى أن بلاده لا ترغب في أن تستمر الاشتباكات بين البشمركة والقوات العراقية، لكنه أصر على أن بلاده لا تنحاز إلى طرف في النزاع حول المحافظة الاستراتيجية.

وتابع ترامب: “لا نحب حقيقة أن يتصارع الطرفان؛ لأننا لا نقف إلى أي جانب، كل ما نرغب فيه أن يتوقف الصراع فيما بينهما”.