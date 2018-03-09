ترامب يقع مجددًا في موقف محرج على الهواء

متابعات:وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف محرج، خلال حوار مع رئيس اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.فعملية التوقيع على فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم داخل البيت الأبيض الخميس، شهدت موقفًا غريبًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد عمال الصل

متابعات:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف محرج، خلال حوار مع رئيس اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.





فعملية التوقيع على فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم داخل البيت الأبيض الخميس، شهدت موقفًا غريبًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد عمال الصلب يدعى سكوت ساوريتش قدم نفسه كرئيس اتحاد عمال الصلب في بنسلفانيا، بحسب “بي بي سي”.

وخلال اللقاء ألقى سكوت ساوريتش كلمة قصيرة شكر فيها الرئيس الأمريكي وتحدث عن حالة والده الذي فقد عمله في الثمانينيات بسبب استيراد الفولاذ الرخيص. بعدها تناول ترامب الكلمة وتوجه بالكلام للعامل ودار بينهما هذا الحوار:

ترامب: “ما هو اسم والدك؟”

سكوت ساوريتش: “اسمه هيرمان”

ترامب: “أبوك ينظر إليك من السماء وهو فخور بك”.

ساوريتش: “أوه، لكنه لا يزال حيا”.

وبعد أن أدرك ترامب خطأه وعلم بأن الأب لا يزال حيا، تدارك الوضع وقال: “هو إذن أكثر فخراً بك”.

وينضاف هذا الموقف إلى المواقف الساخرة التي وقع فيها دونالد ترامب مرات عديدة منذ توليه الرئاسة، ما يجعله مادة دسمة للكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.