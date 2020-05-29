ترامب يقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية

أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قطع علاقات بلاده مع منظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه قرر “قطع كل العلاقات مع منظمة الصحة العالمية” بسبب رفضها تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها سابقا.

كما قرر الرئيس الأمريكي تحويل الأموال المخصصة للمنظمة بقيمة 450 مليون دولار سنويا، إلى مؤسسات أخرى تعمل على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في العالم.

وسبق أن وجهت إدارة الرئيس الأمريكي اتهامات كثيرة لمنظمة الصحة العالمية بـ”الفشل” في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس كورونا المستجد والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية.

وأمهل ترامب منظمة الصحة العالمية، في 19 مايو، 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، مهددا بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.