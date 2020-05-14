ترامب يفكر في قطع العلاقات مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس إنه يفكر في قطع كل علاقة ممكنة مع الصين، وإنه “خاب أمله كثيرا في الصين”.

ووفقا لـ”سبوتنيك” فإن ترامب أضاف في مقابلة مع شبكة “فوكس” الأمريكية، “أرفض التحدث مع نظيري الصيني في الوقت الراهن، لقد خاب أملي كثيرا، لقد تسببوا في انتشار فيروس كورونا بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري”.

وكشف ترامب إن إدارته تدرس سبل معاقبة الصين، والحصول على تعويض مالي كبير مقابل حجب بكين معلومات عن الفيروس.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وفريق عمله يدرسون تكتيكات أخرى لإظهار الاستياء من تصرفات الصين، والتي بدأتها بقطع علاقات الاستثمار بين صناديق التقاعد الفيدرالية الأمريكية والأسهم الصينية.

وكان ترامب قد كتب على تويتر: “كما قلت لفترة طويلة، إن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية.. لقد أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة، وكان الحبر بالكاد يجف، وأصيب العالم بالطاعون من الصين”.

وأضاف: “100 صفقة تجارية لن تعوض الفرق وخسارة كل تلك الأرواح البريئة”.

وبحسب “رويترز”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة يومية ببكين، أمس، إن استخدام ذريعة الأمن القومي لتقييد الوصول إلى الأسواق الصينية ينافي القواعد الاقتصادية ويضر بمصالح المستثمرين الأمريكيين.