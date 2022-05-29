ترامب يفسر الصعود القياسي للروبل الروسي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الروبل أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى، وأن ارتفاع أسعار النفط والتحول إلى دفع ثمن الطاقة بالعملة الروسية يسمحان لروسيا بكسب ثروة.

وأضاف ترامب – في تصريحات أدلى بها أمام حشد من أنصاره في وايومنج – أن الروبل في أعلى مستوياته على الإطلاق، لأن أسعار النفط الآن مرتفعة للغاية، أعلى من أي وقت مضى.

وتحدث ترامب عن الوضع في أوكرانيا ورجح أن العملية الروسية الخاصة يمكن أن تتوقف عن طريق النفط، عندما يكون السعر 30-40 دولارا للبرميل.

وقال ترامب روسيا تجني ثروة من بيع النفط بالأسعار الحالية، وهم لا يقبلون سوى الروبل الآن، فقط هذه العملة.

ووصلت قيمة العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي، دون مستوى 58 روبلا لكل منهما، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.

كارثة وشيكة

و قال الرئيس الأمريكي السابق إن الصراع الحالي في أوكرانيا، يمكن أن يتسبب في حرب عالمية ثالثة، منوها بضرورة توجيه كل الجهود نحو إجراء مفاوضات لإنهائه.

وأضاف ترامب – خلال تجمع مؤيديه اليوم في مدينة وايومنج -: ” أوكرانيا الآن دمرت، والسبب في ذلك هو غباء ما نقوله ونفعله.. قد ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة بسبب غباء ما نقوله ونفعله.”

وأضاف ترامب: ” أوكرانيا تتفتت إلى أشلاء لم ير أحد منا مثل هذا العدد من الأشخاص الذين قتلوا في صراع إنه أمر مروع، ولن يكون هنالك أي فائز يجب أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات.”

وقال ترامب إنه الرئيس الوحيد للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين الذي لم تدخل روسيا في ظله في نزاعات مسلحة، بينما في عهد جورج دبليو بوش فقدوا جورجيا، وفي عهد باراك أوباما فقدوا شبه جزيرة القرم، وتحت قيادة جو بايدن فقدوا كل شيء.

ولايزال ترامب على موقفه تجاه موسكو، حيث أبدى أكثر من مرة إعجابه بالرئيس فلاديمير بوتين.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي نهاية فبراير الماضي أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باعتراف فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، واصفاً ذلك بأنّه عمل عبقري، لكنه اعتبر أنّ هذه الأزمة ما كانت لتحدث أبداً في ظل إدارته الجمهورية.