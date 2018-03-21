ترامب يفتح جبهة جديدة للحرب التجارية مع الصين

إعداد - خالد بدر الدين كشفت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل حصيلتها الإجمالية إلى 60 مليار دولار، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل على واردات المنتجات الصينية بقطاعات التكنولوجيا والاتصالات بهدف معاقبة حكومة بكين،…



إعداد – خالد بدر الدين

كشفت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل حصيلتها الإجمالية إلى 60 مليار دولار، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل على واردات المنتجات الصينية بقطاعات التكنولوجيا والاتصالات بهدف معاقبة حكومة بكين، علي قيام شركات الأخيرة بالقرصنة على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج أمس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن فى وقت سابق من شهر مارس الجارى فرض رسوم نسبتها %25 على واردات الصلب و%10 على واردات الألومنيوم من أى دولة، غير أنه تراجع وأعفى كلا من كندا والمكسيك، وعرض إمكانية استثناء حلفاء آخرين منها دول فى الاتحاد الأوروبى.

وقال مصدر بقطاع الأعمال الأمريكى إنه بحث المسألة مع إدارة ترامب وإن الرسوم الجمركية على الصين ربما تخضع لفترة من النقاش العام وإبداء التعليقات بشأنها، ما سيؤخر موعد تطبيقها ويسمح للمجموعات الممثلة للقطاع وللشركات بتقديم اعتراضات رغم أن الرئيس ترامب رفض عرضا من كبار المسئولين فى إدارته بأن تكون القيمة فى حدود 30 مليار دولار فقط، ولكنه أصر على زيادتها إلى الضعف ليتصاعد الشقاق بين ترامب وقطاع الأعمال بشأن السياسات التجارية، بسبب هذه الرسوم الجمركية المرتفعة التى يزعم ترامب أنها ضرورية لحماية الصناعة المحلية.

وقال مصدر على دراية مباشرة بالإدارة الأمريكية لوكالة رويترز الأسبوع الماضى إن الرسوم الجمركية التى قررها ترامب بموجب قانون التجارة الأمريكى لعام 1974 ستستهدف بشكل رئيسى تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات ومنتجات أخرى كالملابس والأحذية، ليصل عددها إلى 100 منتج تنتهك حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، لا سيما أن الصين تحظى بفائض تجارى بقيمة 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى أكد وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، أن فرنسا تتوقع حصول الاتحاد الأوروبى على إعفاء كامل من الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الألومنيوم والصلب والمقرر أن تدخل حيز التطبيق 23 مارس الجارى، وأنه أبلغ وزير الخزانة الأمريكى ستيف منوتشين بأن الاتحاد ينتظر إعفاء كاملا من الرسوم الجديدة لجميع أعضائه.

ويتوقع وزير التجارة اليابانى هيروشيجى سيكو إعفاء بلاده من الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم على حسب كل صنف، لأن شركات إنتاج الصلب اليابانية وغيرها تشجع زبائنها الأمريكيين على التقدم للحصول على إعفاءات، وأن هذه الإنتاج أسهم بشكل كبير فى الصناعة الأمريكية، ولا بديل عنه.

وأعلن روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، أن بيئة التجارة العالمية محفوفة بالمخاطر، وتواجه المنظمة تحديات كثيرة داخلها وخارجها كما طالب 45 اتحادا تجاريا تمثل بعضا من أكبر الشركات الأمريكية بأن تقنع ترامب بعدم فرض تعريفات جمركية على الصين.