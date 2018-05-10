«ترامب» يعيد فرض العقوبات على إيران بعد ثلاثة أشهر

خالد بدر الدينأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران التى جرى تعليقها بعد إبرام الاتفاق عام 2015 يتضمن أن بعض العقوبات ستصبح سارية بعد انتهاء فترة التسعين يوما لتصفية المعاملات

خالد بدر الدين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران التى جرى تعليقها بعد إبرام الاتفاق عام 2015 يتضمن أن بعض العقوبات ستصبح سارية بعد انتهاء فترة التسعين يوما لتصفية المعاملات مع إيران فى السادس من أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة أن بقية العقوبات خاصة فى قطاع النفط ستصبح سارية بعد انتهاء فترة الـ180 يومًا فى الرابع من نوفمبر هذا العام؛ وذلك بهدف إعطاء الشركات والكيانات الأخرى وقتًا لإنهاء أنشطة تجارية وغيرها مع إيران.

وأشار ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكى التى تنظم تراخيص الصادرات، أنه من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتى بوينج الأمريكية وإيرباص الأوروبية لبيع طائرات ركاب إلى إيران بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولن تسمح الوزارة بتصدير طائرات الركاب التجارية والمكونات والخدمات إلى إيران بعد فترة 90 يومًا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) طلبت 200 طائرة ركاب من بينها100 طائرة من إيرباص، و80 من بوينج، إلى جانب 20 طائرة من إيه.تى.آر الفرنسية الإيطالية لصناعة المحركات المروحية، وتتوقف جميع الصفقات على التراخيص الأمريكية؛ نظرًا للاستخدام الكثيف للمكونات الأمريكية فى الطائرات التجارية.

وقال منوتشين إنه من المحتمل أن تسعى بعض الشركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى الحصول على إعفاءات من العقوبات أو على تراخيص جديدة لإجراء أنشطة مع إيران، ولكنه لم يحدد تلك الشركات، ولكنه سيدرس كل شركة على حدة، مؤكدًا أن الغرض هو تطبيق العقوبات على نطاق شامل لإغلاق النظام المالى الأمريكى أمام إيران.

ومن المقرر أن تعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات على شراء الحكومة الإيرانية أو امتلاكها دولارات أمريكية، وعلى التجارة الإيرانية فى الذهب والمعادن النفيسة والبيع المباشر وغير المباشر، وتوريد ونقل الجرافيت إلى إيران أو منها، والمعادن الخام أو شبه المصنعة، والفحم وبرامج الكمبيوتر المرتبطة بالصناعات، وعندما تنتهى فترة التسعين يوما سيعاد تطبيق العقوبات أيضًا على واردات السجاد والمواد الغذائية المصنعة فى إيران للولايات المتحدة، وعلى بعض المعاملات المالية المرتبطة بذلك.

وسيتم أيضًا فرض العقوبات على قطاع الطاقة الإيرانى، وخدمات التأمين فى الرابع من نوفمبر مع فرض العقوبات أيضًا على المعاملات المرتبطة بالنفط، بما فى ذلك شراء النفط الإيرانى أو مشتقات البترول أو المنتجات البتروكيماوية من شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركات أخرى، وعلى قطاعات الشحن وبناء السفن الإيرانية.

ومع انتهاء فترة الـ180 يوما ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات حسب ما يقتضى الأمر على أفراد كانوا مدرجين على القائمة السوداء الأمريكية فى 16 يناير عام 2016، وهو التاريخ الذى جرى فيه تعليق معظم العقوبات على إيران تماشيا مع الاتفاق النووى، كما ستواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات على أى معاملات لها مع البنك المركزى الإيرانى أو مؤسسات مالية إيرانية أخرى نص عليها تشريع أقره الكونجرس عام 2012.

البترول يسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات ونصف بعد قرار «ترامب»



قفزت أسعار البترول بحوالى 2.8% خلال تعاملات، أمس الأربعاء، لتتجاوز 77 دولارًا لبرميل برنت، وحوالى 71.2 دولار لبرميل النفط الأمريكى لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الولايات المتحدة الاتفاق النووى الإيرانى.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار العقود الآجلة للخام فى الصين أكبر مشترٍ منفرد للنفط الإيرانى سجلت فى بورصة شنغهاى أعلى مستوياتها بالدولار منذ إطلاقها فى أواخر مارس الماضى

لتتجاوز73.20 دولار للبرميل؛ بسبب التراجع المتوقع فى صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال سوكريت فيجاياكار، مدير شركة تريفكتا لاستشارات الطاقة، إن صادرات إيران من النفط إلى آسيا وأوروبا من شبه المؤكد أن تتراجع لاحقا هذا العام وفى 2019 مع بحث بعض الدول عن بدائل تفاديا للمتاعب مع واشنطن، ومع بدء ظهور تأثير العقوبات.

وحقق قطاع البترول والغاز أكبر المكاسب مع صعود مؤشره 1.5% إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات مع ارتفاع أسعار الخام بعد قرار ترامب بشأن إيران، والذى يثير مخاطر اندلاع صراع جديد فى الشرق الأوسط، ويلقى بظلال من الشك على إمدادات النفط العالمية؛ ما ساعد على ارتفاع أسعار أسهم شركات النفط الكبرى، ومنها توتال ورويال داتش شل وإينى ما بين 0.9% و 2%.



ابتهاج واضح فى الخليج بانسحاب أمريكا من اتفاق إيران



رحبت السعودية وحلفاؤها الخليجيون بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق نووى مع إيران بعد أن حذروا لسنوات ماضية من أن الاتفاق وفَّر لخصمهم اللدود غطاء لتوسيع نفوذه الإقليمى.

ويعكس تأييد السعودية والإمارات السريع لإعلان ترامب إحساسًا بصحة موقفهما بعد أن مارسا ضغوطًا على واشنطن كى تأخذ على محمل الجد برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ودعمها لجماعات مسلحة، والتى تشكل تهديدات أمنية خطيرة لوجودهما.

وعبر المواطنون السعوديون عن فرحة غامرة إزاء الإعلان، فنشروا على «تويتر» صورًا لترامب وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، مع تعليقات مثل “انتصرنا” و”اللعبة انتهت” و”أفعال لا أقوال”، وغرد أحدهم قائلا: “لا يمكن إبرام اتفاق مع الشيطان، والسعودية تدعم تماما قرار الرئيس ترامب.. معًا ننتصر”.

يشار إلى أن السعودية على خلاف مع إيران منذ عقود، وتخوض كل منهما حربا طويلة بالوكالة فى الشرق الأوسط وما وراءه، بما فى ذلك صراعات مسلحة وأزمات سياسية فى العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وينتقد ترامب باستمرار الاتفاق لأنه لا يتصدى لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانى أو لأنشطتها النووية بعد 2025 أو لدورها فى الحروب الإقليمية ليدعم موقف الرياض وأبوظبى ضد الاتفاق النووى المبرم عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مقابل أن تحد طهران من برنامجها النووى لمنعها من حيازة القدرة على صنع قنبلة ذرية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية فى بيان إن إيران استغلت العائد الاقتصادى من رفع العقوبات عليها، واستخدمته للاستمرار فى أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، خاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية ودعمها للجماعات الإرهابية فى المنطقة، وأيدت تحرك ترامب لفرض العقوبات مجددا على الجمهورية الإسلامية، ودعت المجتمع الدولى إلى العمل على ضرورة معالجة الخطر الذى تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووى بل يشمل كل أنشطتها العدوانية، بما فى ذلك تدخلاتها فى شؤون دول المنطقة، ودعمها للإرهاب.

ورحب أيضًا وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالقرار، وكتب على تويتر «إيران فسرت خطة العمل الشاملة المشتركة على أنها موافقة على هيمنتها الإقليمية. إيران المعتدية تشجعت نتيجة لذلك وبرنامجها للصواريخ الباليستية أصبح هجوميا ويمكن تصديره».

تدهور الأوضاع النقدية فى البنك المركزى الإيرانى



أكد مسؤول كبير فى البنك المركزى الإيرانى أن الأوضاع داخل النظام المصرفى تدهورت فى السنة الأخيرة، ولم تتجاوز بعد مرحلة الخطر، ولكنه أضاف أن البنك المركزى لديه كل الإجراءات جاهزة لمنع حدوث أى أزمة، غير أن سحب بعض الإيرانيين لمدخراتهم ارتفع كثيرًا بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووى العالمى الموقع مع إيران، وإعلانه فرض أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية؛ ما فرض ضغوطًا على النظام المصرفى الذى يعانى بالفعل من القروض المتعثرة وسنوات العزلة التى عانت منها إيران أثناء العقوبات الأمريكية السابقة.

ومن المتوقع أن يستمر هبوط قيمة الريال الإيرانى بعد أن خسر حوالى نصف قيمته خلال ستة أشهر حتى أبريل الماضى ترقبًا لتبنى الولايات المتحدة موقفًا أكثر صرامة؛ ما اضطر طهران لفرض حظر على تداول العملات الأجنبية محليا، وفرض سقف لحيازات العملة الأجنبية عند 12 ألف دولار، ولكن هذا لم يمنع الإيرانيين من محاولة شراء العملة الصعبة؛ ما أدى لمزيد من الانخفاض فى سعر الريال ومن المتوقع أن يهبط أكثر وأكثر فى الفترة المقبلة بعد فرض العقوبات، ولاستمرار سحب الكثير من الإيرانيين نقودهم من البنوك.

وذكرت وكالة رويترز أن غياب الثقة بين الشعب الإيرانى يُسهم فى المشكلات الأوسع نطاقا التى تهدد الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى المؤسسة الدينية، إذ شحّت الاستثمارات مع فرض البنوك حدا أقصى للإقراض، بينما يتباطأ النمو ويبلغ معدل البطالة مستوى قياسيا، ما يعرض روحانى لانتقادات متزايدة من المتشددين.

وكان روحانى تعهد بجذب استثمارات أجنبية للمساعدة فى رفع مستويات المعيشة، لكن تم بالفعل تأجيل مجموعة من الصفقات تشمل شراء طائرات، كما واجه صعوبة فى إصلاح النظام المصرفى، إذ يعانى 30 بنكا ومؤسسات ائتمانية أخرى من التفكك أكثر من غيرها فى الأسواق الناشئة الأخرى، إضافة إلى أنها مثقلة بالديون المتعثرة التى بلغت حوالى 12.5% مع نهاية العام الماضى وفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولى، بينما وصل حجم القروض حاليا أكثر من 283 مليار دولار.

شركات عالمية تضغط على الاتحاد الأوروبى لحماية استثماراتها بإيران



أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الأربعاء، أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيعملون جاهدين لحماية مصالح شركاتهم فى إيران بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات صارمة على طهران.

وتأمل شركات أوروبية كبرى من بينها شركة بيجو سيتروين ورينو لصناعة السيارات وشركة النفط العملاقة توتال الفرنسية وإيرباص الأوروبية للطائرات وسيمنس الألمانية للتنقيب عن البترول التى تواصل مراقبة العلاقات مع إيران أن يتخذ الاتحاد الأوروبى موقفا رسميًّا مستقلا عن القرار الأمريكى.

وذكرت وكالة رويترز أن فرنسا التى كانت لها علاقات اقتصادية وثيقة مع إيران منذ ما قبل سقوط الشاه فى 1979 تسعى لتعميق الروابط التجارية منذ رفع العقوبات عن طهران فى عام 2016، وقد يجهض قرار ترامب مشروع غاز لتوتال بمليارات الدولارات فى إيران ما لم تحصل الشركة على على إعفاء من العقوبات.

وتتوقع توتال أن تصل طاقة إنتاج مشروع المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبى -أكبر حقول الغاز فى العالم والتى تملك فيه حصة بنسبة 50.1% بقيمة 5 مليارات دولار- إلى مليارى قدم مكعب يوميا أو 400 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميا، بما فى ذلك المكثفات للتوريد إلى السوق المحلية الإيرانية اعتبارا من عام 2021.

ونجحت توتال فى خطوات مماثلة من قبل، ففى التسعينيات حصلت على إعفاء من العقوبات فى المرحلتين الثانية والثالثة من حقل بارس الجنوبى بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران فى ذلك الوقت، بزعم أنها ضخت استثمارها فى وقت لم تكن العقوبات مفروضة فيه، ولذلك فإنها تضغط أيضًا هذه المرة على الحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات الأوروبية للحصول على إعفاء جديد، وحماية استثماراتها فى إيران.

وتمتلك شركة سي.إن.بي.سى الصينية حصة 30% من المشروع، بينما تملك بتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية الحصة الباقية التى تبلغ 19.9%، ومن المتوقع فى حال فشل توتال فى محاولة الحصول على إعفاء من العقوبات أن تتراجع وتفسح المجال لشركة سي.إن.بي.سى الصينية لتكون المشغل الرئيسى للمشروع.