ترامب يعلن نيويورك منطقة كوارث بعد تسجيل 10 آلاف إصابة «كورونا»

أكثر من 45 ألف شخص، أجروا فحوصات الكشف عن الفيروس في الولاية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتجاوز عدد الإصابات بها 10 آلاف.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن “هناك اختبارات مجانية تجرى للكشف عن حالات كورونا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه “أقر حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأمريكيين على مواجهة آثار كورونا “.

وأكد ترامب أن “الإدارة الفيدرالية للأغذية والأدوية تعمل على توفير الكمامات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس”.

وأشار إلى أن “شركات الكحول تركز جهودها على إنتاج المعقمات”.

وأوضح ترامب أن “إدارته عززت تقنيات المساعدة الطبية عن بعد للسماح لتوفير الرعاية اللازمة لمن يحتاجها”.

ووجه ترامب رسالة للشعب الأمريكي، قائلا “يمكنكم البقاء في منازلكم وإنقاذ من نحب”

كان حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل الولاية لـ10356 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية.

وأضاف كومو، في المؤتمر الصحفي، الذي نقلته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أن أكثر من 45 ألف شخص، أجروا فحوصات الكشف عن الفيروس، في ولايته.

وتابع، أن ما يقرب من 15% من تلك الحالات، أدخلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بعد تأكد إصابتهم بالمرض.