ترامب يعلن عن مراحل خطته لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس عن خطة من 3 مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع ربما من الشهر الحالي في رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا .

وقال ترامب في مؤتمر صحفي الخميس: “إدارتي ستنشر توصيات جديدة على المستوى الفيدرالي تسمح للحكام باتخاذ إجراءات انتقائية على مراحل لفتح ولاياتهم”.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن سلطات الولايات ستكون قادرة بشكل مستقل على تحديد موعد إزالة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأكد ترامب أن الخطة تتكون من 3 مراحل، متابعا: “ستستمر استراتيجيتنا بحماية المواطنين المسنين والفئات الضعيفة، مع السماح للجيش والمجموعات الأخرى الموهوبة باستئناف أعمالهم الخاصة”.

كما أعلن أن بعض الولايات الأمريكية جاهزة ومستعدة لفتح أنشطتها التجارية اليوم الجمعة.

وقال : “إذا كان الحديث يدور حول بعض الولايات التي هي في حالة جيدة، فيمكنها البدء على الفور يوم الجمعة”.

يشار إلى أن ترامب أبلغ حكام الولايات الأمريكية أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أو قبل ذلك، ومن المتوقع أيضا أن يعلن قريبا عن خطط توظيف لتتبع انتشار المرض.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 32 ألف وفاة أمس بعد أن تضاعف في غضون أسبوع، كأعلى رقم في العالم.

وأثرت أزمة كورونا على الاقتصاد الأمريكي، وألقت بظلالها على جهود ترامب للفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

ويضغط ترامب من أجل إعادة فتح الشركات الأمريكية وإنهاء أوامر التزام الأمريكيون منازلهم لمكافحة انتشار المرض.

وخلال فترة الإغلاق، فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم وأجبرت آلاف الشركات على إغلاق أبوابها.