ترامب يعلن عن تبرعه براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة «كورونا»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبرعه براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة كورونا، حيث يقوم بالتخلي عن راتبه السنوي بشكل كامل لصالح الحكومة الأمريكية.

وقال في تغريدة نشرها في وقت متأخر أمس الأحد: “أنا أتخلى، وقد تخليت عن راتبي السنوي، الذي يبلغ 400 ألف – 450 ألف دولار، لصالح الحكومة الأمريكية، والشيك الأخير تم تخصيصه لوزارة الصحة (الأمريكية) لمواجهة كوفيد-19. شرف عظيم”.

وأرفق الرئيس الأمريكي التغريدة برابط عن إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي قام بتحويل 100 ألف دولار، راتبه الكامل عن الربع الأول من 2020، لتطوير أدوية لمكافحة الفيروسات التاجية.

وفي وقت سابق تعهد الرئيس الأمريكي بالتخلي عن راتبه الرئاسي السنوي 400 ألف دولار بسبب وضعه، كملياردير، وقال إن سيقوم بالتبرع بالأموال إلى المؤسسات التي يختارها.