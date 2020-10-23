سيـــاســة

ترامب يعلن عن اتفاق للتطبيع بين السودان وإسرائيل : «خطوة كبيرة أخرى نحو السلام»

أعلن البيت الأبيض أن ترامب أخطر الكونجرس بعزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
المال - خاص 6:21 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20 6:21 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك اتفاق بين إسرائيل والسودان على صنع السلام والبدء بعلاقات.

جاء ذلك وفقا لما ذكره الحساب الرسمي لـ”العربية” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” منذ قليل.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب أخطر الكونجرس بعزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن توصل إسرائيل والسودان لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث: “أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات.. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام”.

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وذكر بيان مشترك اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدثوا هاتفيا اليوم.

وأوضح البيان أن الأطراف ناقشوا تقدم السودان التاريخي، تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وقالت أمريكا إنها ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع الشركاء الدوليين، لتخفيف أعباء ديون السودان.

وأوضح البيان المشترك أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

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كما قال ترامب أيضا عقب المكالمة إنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاق “أبراهام”.

كانت وكالة “رويترز” قد نقلت في وقت سابق عن مسئول أمريكي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قوله إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ساعد في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتصبح أحدث دولة عربية تتوصل إلى اتفاق بشأن التقارب مع إسرائيل.

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وكشفت تقارير إعلامية، الخميس، عن زيارة سرية لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين إلى الخرطوم، يوم الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن تحسين محتمل للعلاقات مع الخصم السابق، السودان.

وادعى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي “واللا”، أن اثنين من مستشاري نتنياهو، واثنين من مستشاري ترامب التقوا بالبرهان، سرا، في العاصمة السودانية، الخرطوم، بدعوى التمهيد للإعلان عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان.

وبحسب “سبوتنيك” قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقابلة مع القناة (13) الإخبارية، إنه يعتقد أن إسرائيل “قريبة جدا من تطبيع العلاقات مع السودان”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كشفت النقاب عن تلقي إسرائيل رسالة تقضي بأن التطبيع مع السودان سيجرى قبل الانتخابات الأمريكية.

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بقلم المال - خاص

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