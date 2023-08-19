ترامب يطلق تحذيرات صادمة بشأن أمريكا والدولار

يعتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تمضي في طريقها إلى الهاوية، محذرا من فقدان الدولار هيمنته العالمية.

وفي حديث لـ فوكس بيزنس، قال ترامب: “دولتنا تتجه نحو السقوط في الهاوية، لن نكون الدولة الكبيرة، إن لدينا القوة، وهذه القوة تتلاشى في الواقع، إنها تتمثل في فقدان عملتنا لهيمنتها، إنني لا أتحدث عن قيمة عملتنا، أنا أتحدث عن مدى استخدام الدولار في المعاملات حول العالم”.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق عن حالة الولايات المتحدة قائلاً: “إنك تنظر إلى المطارات وصالات الوصول، تنظر إلى الطرق غير النظيفة وغير الممهدة وكل شيء، إن بلادنا أصبحت أشبه بدولة من العالم الثالث”.

وأضاف: “إن لدينا شيء ما قوي للغاية، ألا وهو الدولار الأمريكي، لكن بالنظر إلى ما يحدث الآن مع الدول الأخرى التي لا تستخدم الدولار”.

وعن التضخم، قال ترامب: “التضخم، في رأيي، حدث بسبب الطاقة، لأنه قطاع ‏حيوي للغاية، إن الطاقة تدخل في كل شيء .. أنت تصنع الكعك في الأفران ‏والشاحنات التي تنقلها تتحرك بالطاقة، إن الأمر يتعلق كثيرًا بالطاقة.”‏

وتابع: “لقد قلصوا إمدادات الطاقة، ومرة أخرى، كنا ننتج المزيد والمزيد من ‏الطاقة، كنا قوة في قطاع الطاقة أكبر من كل من روسيا والسعودية”، “خلال عام ‏ونصف العام، كنا سنصبح قوة أكبر من روسيا والسعودية مجتمعتين في مجال ‏الطاقة، وكنا سنجني الكثير من الأموال من وراء ذلك، كنا سنقوم بسداد ديوننا، بل ‏كنا سنفعل أشياء لم يرها أحد من قبل في هذا البلد”.‏