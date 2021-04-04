ترامب يطاللب بمقاطعة عدة شركات أمريكية.. تعرف على السبب

قال ترامب إن الديمقراطيين أنفسهم "لعبوا لعبة قذرة" بمقاطعة الشركات التي تعارض مبادراتهم

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، أنصار الحزب الجمهوري إلى مقاطعة الشركات التي أدانت قانون الانتخابات الجديد في ولاية جورجيا.

ووفقا لما ذكرته شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، قال ترامب : “لا تعيدوا شراء منتجاتهم حتى يلين موقفهم.. إن الديمقراطيين أنفسهم لعبوا لعبة -قذرة- بمقاطعة الشركات التي تعارض مبادراتهم.

وأوضحت “فوكس نيوز” أن بعض الجمهوريين في ولاية جورجيا قد أعلنوا أنهم سيزيلون منتجات “كوكاكولا” من مكاتبهم.

ترامب يطالب بمقاطعة رياضة البيسبول

كان دونالد ترامب قد طالب مؤخرا أيضا القائمين على رياضة البيسبول إلى مقاطعة دوري البيسبول بعد إعلان الأخير عدم إقامة مسابقة “نجوم أتلانتا” الصيف المقبل، احتجاجا على قانون جديد للتصويت أقرته ولاية جورجيا.

كما دعا إلى مقاطعة شركتي “كوكا كولا،” و”دلتا إيرلاينز،” وبعض المؤسسات الأخرى التي عارضت القانون الانتخابي الجديد في جورجيا.

وفي الخامس والعشرين من مارس الماضي، وقع حاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب، قانونا جديدا خاصا بالانتخابات في الولاية بدعم من المشرعين الجمهوريين.

ويحدد القانون إجراءات جديدة خاصة بالتصويت، ستمنح مسئولي الولاية تأثيرا غير مسبوق على جميع أنواع القرارات الانتخابية.

ويرى معارضون، لا سيما الديمقراطيون، أن القانون الجديد يستهدف أساسا الناخبين من أصول إفريقية لتقييد حريتهم في التصويت، وهم الذين صوتوا بأغلبيتهم للرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ولم يستطيع دونالد ترامب الفوز بالولاية الرئاسية الثانية بعدما خسر الانتخابات التي أقيمت في نوفمبر من العام الماضي أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، ليغادر البيت الأبيض في الـ 20 يناير من العام الجاري.

وسبق أن هاجم ترامب، أثناء فترة رئاسته، رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، معتبرا أنها باتت مثل منظمة سياسية، مشيرا إلى أن هذا ليس بالأمر الجيد سواء للرياضة أو للبلاد.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها في أغسطس من العام الماضي: “لقد أصبحوا مثل منظمة سياسية وهذا ليس بالشيء الجيد.. لا أعتقد أن هذا أمر جيد للرياضة أو للبلاد”.

وقررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل 3 مباريات بالأدوار الإقصائية بعدما قاطع فريق مليووكي باكس، مباراته الخامسة في سلسلة مواجهاته ضد أورلاندو ماجيك احتجاجا على العنصرية.

ويأتي قرار باكس ومقره ولاية ويسكونسن، بعد إطلاق الشرطة النار على جيكوب بليك وهو من أصول أفريقية في مدينة كينوشا في الولاية.