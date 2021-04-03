ترامب يطالب الأمريكيين بمقاطعة رياضة البيسبول.. تعرف على السبب

شنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا حادًّا على رابطة البيسبول الأميريكية، وحثّ المشجّعين على مقاطعة الرياضة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، بسبب قرارها نقل مباراة “كل النجوم”، هذا العام، من مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

واعتبر ترامب أن مسئولي رابطة البيسبول خائفون من الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين، مضيفًا أن الحزب الديمقراطي ضغط لتغيير موقع المباراة بسبب قانون الانتخابات الجديد في جورجيا، الذي وقّعه مؤخرًا الحاكم الجمهوري برايان كيمب.

في غضون ذلك شنّ الرئيس السابق هجومًا على المؤسسات التي أصدرت بيانات ضد قانون جورجيا.

ترامب يهاجم البيسبول

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية على لسان ترامب قوله: “رياضة البيسبول تخسر بالفعل أعدادًا هائلة من المشجعين، والآن يَحرمون أتالانتا من مباراة كل النجوم لأنهم يخافون من الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدون بطاقة هوية للناخبين، التي نحن في أمسِّ الحاجة إليها”.

وحثّ ترامب على مقاطعة رياضة البيسبول، وجميع المؤسسات التي تتدخل في الانتخابات الحرة والعادلة، على حد تعبيره.

ويحظر قانون جورجيا الجديد الدعاية الانتخابية على بُعد عشرات الأقدام من مركز الاقتراع، كما يتطلب تحديد الهوية للتسجيل في “الاقتراع الغيابي”، ويوسّع التصويت المبكر في عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يستطيع ترامب الفوز بالولاية الرئاسية الثانية بعدما خسر الانتخابات التي أقيمت في نوفمبر من العام الماضي أمام مُنافسه الديمقراطي جو بايدن، ليغادر البيت الأبيض في 20 يناير من العام الحالي.

ترامب يهاجم رابطة دوري السلة الأمريكي

وسبق أن هاجم ترامب، أثناء فترة رئاسته، رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، معتبرًا أنها باتت مثل منظمة سياسية، مشيرًا إلى أن هذا ليس بالأمر الجيد، سواء للرياضة أو للبلاد.

وقال ترامب، في تصريحاتٍ أدلى بها في أغسطس من العام الماضي: “لقد أصبحوا مثل منظمة سياسية، وهذا ليس بالشيء الجيد.. لا أعتقد أن هذا أمر جيد للرياضة أو للبلاد”.

وقررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل 3 مباريات بالأدوار الإقصائية، بعدما قاطع فريق مليووكي باكس مباراته الخامسة في سلسلة مواجهاته ضد أورلاندو ماجيك احتجاجًا على العنصرية.

يأتي قرار باكس ومقره ولاية ويسكونسن، بعد إطلاق الشرطة النار على جيكوب بليك× وهو من أصول إفريقية في مدينة كينوشا بالولاية.